Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 07.08.2025 (обновлено: 12:02 07.08.2025)
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ДНР
ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово, пострадала пожилая супружеская пара, с минно-взрывными травмами они доставлены в больницу, сообщила в четверг министр здравоохранение ЛНР Наталия Пащенко."Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово: в больнице пожилая супружеская пара. Мужчина и женщина 1956 и 1955 годов рождения получили минно-взрывные травмы. Оба находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь",- приводит слова министра Telegram-канал регионального правительства.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово, пострадала пожилая супружеская пара, с минно-взрывными травмами они доставлены в больницу, сообщила в четверг министр здравоохранение ЛНР Наталия Пащенко.
"Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово: в больнице пожилая супружеская пара. Мужчина и женщина 1956 и 1955 годов рождения получили минно-взрывные травмы. Оба находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь",- приводит слова министра Telegram-канал регионального правительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
