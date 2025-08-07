https://ria.ru/20250807/dron-2033887404.html

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ДНР

ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово, пострадала пожилая супружеская пара, с минно-взрывными травмами они доставлены в больницу, сообщила в четверг министр здравоохранение ЛНР Наталия Пащенко."Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово: в больнице пожилая супружеская пара. Мужчина и женщина 1956 и 1955 годов рождения получили минно-взрывные травмы. Оба находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь",- приводит слова министра Telegram-канал регионального правительства.

