Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ДНР
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ДНР - РИА Новости, 07.08.2025
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ДНР
Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово, пострадала пожилая супружеская пара, с минно-взрывными травмами они доставлены в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:55:00+03:00
2025-08-07T11:55:00+03:00
2025-08-07T12:02:00+03:00
ЛУГАНСК, 7 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово, пострадала пожилая супружеская пара, с минно-взрывными травмами они доставлены в больницу, сообщила в четверг министр здравоохранение ЛНР Наталия Пащенко."Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в пригороде Сватово: в больнице пожилая супружеская пара. Мужчина и женщина 1956 и 1955 годов рождения получили минно-взрывные травмы. Оба находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь",- приводит слова министра Telegram-канал регионального правительства.
