Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 43 дрона над российскими регионами за более чем четыре часа - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 07.08.2025 (обновлено: 11:51 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/dron-2033884791.html
Силы ПВО сбили 43 дрона над российскими регионами за более чем четыре часа
Силы ПВО сбили 43 дрона над российскими регионами за более чем четыре часа - РИА Новости, 07.08.2025
Силы ПВО сбили 43 дрона над российскими регионами за более чем четыре часа
Российская противовоздушная оборона с 6.20 до 10.35 мск уничтожила 43 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:47:00+03:00
2025-08-07T11:51:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
республика крым
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 6.20 до 10.35 мск уничтожила 43 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг."Седьмого августа с 6.20 до 10.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 – над территорией Брянской области, 18 – над территорией Республики Крым, два – над территорией Смоленской области и один – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
республика крым
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, брянская область, республика крым, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Смоленская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 43 дрона над российскими регионами за более чем четыре часа

Силы ПВО сбили 43 дрона ВСУ над регионами РФ за более чем четыре часа

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 6.20 до 10.35 мск уничтожила 43 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Седьмого августа с 6.20 до 10.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 – над территорией Брянской области, 18 – над территорией Республики Крым, два – над территорией Смоленской области и один – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьРеспублика КрымСмоленская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала