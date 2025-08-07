https://ria.ru/20250807/dron-2033884791.html

Силы ПВО сбили 43 дрона над российскими регионами за более чем четыре часа

Силы ПВО сбили 43 дрона над российскими регионами за более чем четыре часа - РИА Новости, 07.08.2025

Силы ПВО сбили 43 дрона над российскими регионами за более чем четыре часа

Российская противовоздушная оборона с 6.20 до 10.35 мск уничтожила 43 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T11:47:00+03:00

2025-08-07T11:47:00+03:00

2025-08-07T11:51:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

республика крым

смоленская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 6.20 до 10.35 мск уничтожила 43 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг."Седьмого августа с 6.20 до 10.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 – над территорией Брянской области, 18 – над территорией Республики Крым, два – над территорией Смоленской области и один – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

республика крым

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, брянская область, республика крым, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф)