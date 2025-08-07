https://ria.ru/20250807/dron-2033884791.html
Силы ПВО сбили 43 дрона над российскими регионами за более чем четыре часа
Силы ПВО сбили 43 дрона над российскими регионами за более чем четыре часа - РИА Новости, 07.08.2025
Силы ПВО сбили 43 дрона над российскими регионами за более чем четыре часа
Российская противовоздушная оборона с 6.20 до 10.35 мск уничтожила 43 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона с 6.20 до 10.35 мск уничтожила 43 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг."Седьмого августа с 6.20 до 10.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 – над территорией Брянской области, 18 – над территорией Республики Крым, два – над территорией Смоленской области и один – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
