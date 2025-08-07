https://ria.ru/20250807/dodik-2034040937.html

Ситуация вокруг Додика угрожает стабильности БиГ, заявил Полянский

2025-08-07T23:43:00+03:00

ООН, 7 авг – РИА Новости. Ситуация с судебным преследованием президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика угрожает стабильности БиГ, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе решение суда, по которому Додик был приговорен к году тюрьмы. Суд также запретил ему занимать госдолжности на шесть лет. "Эта ситуация, когда господин Додик подвергается судебному преследованию, угрожает стабильности Боснии и Герцеговины, и мы решили обратить внимание членов Совета на это весьма печальное развитие событий", – сказал Полянский журналистам.

