Ситуация вокруг Додика угрожает стабильности БиГ, заявил Полянский
2025-08-07T23:43:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
россия
милорад додик
дмитрий полянский
оон
ООН, 7 авг – РИА Новости. Ситуация с судебным преследованием президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика угрожает стабильности БиГ, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе решение суда, по которому Додик был приговорен к году тюрьмы. Суд также запретил ему занимать госдолжности на шесть лет. "Эта ситуация, когда господин Додик подвергается судебному преследованию, угрожает стабильности Боснии и Герцеговины, и мы решили обратить внимание членов Совета на это весьма печальное развитие событий", – сказал Полянский журналистам.
