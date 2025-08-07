Рейтинг@Mail.ru
16:15 07.08.2025
Российское посольство в БиГ прокомментировало приговор Додику
БЕЛГРАД, 7 авг – РИА Новости. Приговор суда Боснии и Герцеговины (БиГ) президенту Республики Сербской (РС БиГ) Милораду Додику поставил БиГ перед выбором между демократией и лицемерием коллективного Запада, который использует закон для устранения оппонентов, заявило посольство России в БиГ. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе решение суда, по которому Додик был приговорен к году тюрьмы. Суд также запретил ему занимать госдолжности на шесть лет. "Для БиГ наступил момент истины. Или она докажет, что действительно является правовым демократическим государством и отвергнет политизированный приговор Милораду Додику, который продвинут под западным давлением, или встанет в ряд с Молдавией, Румынией, Францией, Германией, Австрией, США, всем коллективным Западом, где лицемерно и грубо используют агентства (органы – ред.) исполнения закона с целью уничтожения своих оппонентов", - заявило диппредставительство РФ в Telegram. По словам российских дипломатов, "пародией на демократию" стала реакция на приговор Додику неутвержденного Совбезом ООН "высокого представителя" Кристиана Шмидта, который заявил, что необходимо выполнять решения суда. "Особа, которая наплевала на СБ ООН - главный орган международного права, – призывает соблюдать законы, которые протолкнула, оказывая давление на "независимую судебную систему". БиГ не может себе позволить совершить историческую ошибку. Неужели здесь забыли о репутации "пороховой бочки Европы" в слепом и безумном желании чужими руками уничтожить выдающуюся личность страны, вместо того, чтобы, наконец, начать диалог с ней о будущем? На кону не только место БиГ в "демократической европейской семье" - на самом деле банке с пауками и змеями. На кону – существование БиГ как единого государства", - говорится в сообщении. Посольство РФ призвало боснийских политиков остудить головы, отвергнуть внешний диктат, чтобы "не стать похожими на хунту в Киеве" и инструмент проведения чужой воли, но рассмотреть ситуацию мудро с учетом принципов международного права и снизить уровень напряженности.
Милорад Додик
Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 авг – РИА Новости. Приговор суда Боснии и Герцеговины (БиГ) президенту Республики Сербской (РС БиГ) Милораду Додику поставил БиГ перед выбором между демократией и лицемерием коллективного Запада, который использует закон для устранения оппонентов, заявило посольство России в БиГ.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе решение суда, по которому Додик был приговорен к году тюрьмы. Суд также запретил ему занимать госдолжности на шесть лет.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Вучич призвал мирно реагировать на решение ЦИК БиГ по Додику
6 августа, 21:23
"Для БиГ наступил момент истины. Или она докажет, что действительно является правовым демократическим государством и отвергнет политизированный приговор Милораду Додику, который продвинут под западным давлением, или встанет в ряд с Молдавией, Румынией, Францией, Германией, Австрией, США, всем коллективным Западом, где лицемерно и грубо используют агентства (органы – ред.) исполнения закона с целью уничтожения своих оппонентов", - заявило диппредставительство РФ в Telegram.
По словам российских дипломатов, "пародией на демократию" стала реакция на приговор Додику неутвержденного Совбезом ООН "высокого представителя" Кристиана Шмидта, который заявил, что необходимо выполнять решения суда.
"Особа, которая наплевала на СБ ООН - главный орган международного права, – призывает соблюдать законы, которые протолкнула, оказывая давление на "независимую судебную систему". БиГ не может себе позволить совершить историческую ошибку. Неужели здесь забыли о репутации "пороховой бочки Европы" в слепом и безумном желании чужими руками уничтожить выдающуюся личность страны, вместо того, чтобы, наконец, начать диалог с ней о будущем? На кону не только место БиГ в "демократической европейской семье" - на самом деле банке с пауками и змеями. На кону – существование БиГ как единого государства", - говорится в сообщении.
Посольство РФ призвало боснийских политиков остудить головы, отвергнуть внешний диктат, чтобы "не стать похожими на хунту в Киеве" и инструмент проведения чужой воли, но рассмотреть ситуацию мудро с учетом принципов международного права и снизить уровень напряженности.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Россия запросила консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика
6 августа, 23:57
 
