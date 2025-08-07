Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 07.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Силами артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы "Мста-Б" 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожен блиндаж с живой силой противника в районе населенного пункта Петровское (ДНР) на северском участке фронта, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости.
На кадрах объективного контроля дрон разведчик ВС России ведет наблюдение и выявляет вражеский блиндаж в сети опорных пунктов на северском участке фронта. Артиллерийский расчет гаубицы "Мста-Б" 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск наносит огневое поражение по заданным координатам и полностью уничтожает блиндаж ВСУ вместе с личным составом.
Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки войск ВС России, два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда точно поразили вражеский блиндаж.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
