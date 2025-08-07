https://ria.ru/20250807/dnr-2033910665.html

Российские военные уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в ДНР - РИА Новости, 07.08.2025

Российские военные уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в ДНР

Силами артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы "Мста-Б" 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожен блиндаж с живой... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T13:19:00+03:00

2025-08-07T13:19:00+03:00

2025-08-07T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Силами артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы "Мста-Б" 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожен блиндаж с живой силой противника в районе населенного пункта Петровское (ДНР) на северском участке фронта, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля дрон разведчик ВС России ведет наблюдение и выявляет вражеский блиндаж в сети опорных пунктов на северском участке фронта. Артиллерийский расчет гаубицы "Мста-Б" 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск наносит огневое поражение по заданным координатам и полностью уничтожает блиндаж ВСУ вместе с личным составом. Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки войск ВС России, два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда точно поразили вражеский блиндаж.

https://ria.ru/20250807/gadi-2033901612.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины