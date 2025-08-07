https://ria.ru/20250807/dnr-2033910665.html
Российские военные уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Силами артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы "Мста-Б" 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожен блиндаж с живой силой противника в районе населенного пункта Петровское (ДНР) на северском участке фронта, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля дрон разведчик ВС России ведет наблюдение и выявляет вражеский блиндаж в сети опорных пунктов на северском участке фронта. Артиллерийский расчет гаубицы "Мста-Б" 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск наносит огневое поражение по заданным координатам и полностью уничтожает блиндаж ВСУ вместе с личным составом. Как сообщил РИА Новости представитель "Южной" группировки войск ВС России, два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда точно поразили вражеский блиндаж.
