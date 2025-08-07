Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о захоронениях жителей Часова Яра, убитых ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 07.08.2025
Мирошник рассказал о захоронениях жителей Часова Яра, убитых ВСУ
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
донецкая народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Собран ряд данных о местах захоронений жителей Часова Яра в ДНР, убитых ВСУ, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Есть данные о местах их захоронений, документы, устные свидетельства, запротоколированные следственными органами", - сообщил собеседник агентства. По его словам, несмотря на имеющиеся свидетельства о том, что есть жертвы среди мирного населения, чтобы создать четкую доказательную базу, необходимо провести детальное расследование на территории Часова Яра, только тогда можно будет говорить именно о точном количестве погибших. "На сегодняшний день эта цифра - десятки, много десятков людей, потому что как минимум эвакуированные люди сообщали о том, что, переходя через линию фронта, к примеру, из семи людей перешли только двое, из девяти дошел один. Просто в ходе эвакуации они расстреливались и подвергались ударам украинских боевиков, которые всячески противодействовали попыткам людей эвакуироваться на территорию, контролируемую российскими войсками. Поэтому это система, и все должно быть запротоколировано и четко доказано, создана под них доказательная база. Тогда будут и цифры, и конкретные доказательства с соответствующими документами", - подытожил Мирошник. Ранее в МО РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Часов Яр в Донбассе. Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
россия, донбасс, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Город Часов Яр в ДНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Собран ряд данных о местах захоронений жителей Часова Яра в ДНР, убитых ВСУ, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть данные о местах их захоронений, документы, устные свидетельства, запротоколированные следственными органами", - сообщил собеседник агентства.
В России собрали свидетельства убийств ВСУ мирных жителей в Часовом Яре
6 августа, 11:33
По его словам, несмотря на имеющиеся свидетельства о том, что есть жертвы среди мирного населения, чтобы создать четкую доказательную базу, необходимо провести детальное расследование на территории Часова Яра, только тогда можно будет говорить именно о точном количестве погибших.
"На сегодняшний день эта цифра - десятки, много десятков людей, потому что как минимум эвакуированные люди сообщали о том, что, переходя через линию фронта, к примеру, из семи людей перешли только двое, из девяти дошел один. Просто в ходе эвакуации они расстреливались и подвергались ударам украинских боевиков, которые всячески противодействовали попыткам людей эвакуироваться на территорию, контролируемую российскими войсками. Поэтому это система, и все должно быть запротоколировано и четко доказано, создана под них доказательная база. Тогда будут и цифры, и конкретные доказательства с соответствующими документами", - подытожил Мирошник.
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
6 августа, 10:46
Ранее в МО РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Часов Яр в Донбассе.
Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
