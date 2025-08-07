https://ria.ru/20250807/dnr-2033837730.html

Мирошник рассказал о захоронениях жителей Часова Яра, убитых ВСУ

Мирошник рассказал о захоронениях жителей Часова Яра, убитых ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025

Мирошник рассказал о захоронениях жителей Часова Яра, убитых ВСУ

Собран ряд данных о местах захоронений жителей Часова Яра в ДНР, убитых ВСУ, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T04:37:00+03:00

2025-08-07T04:37:00+03:00

2025-08-07T04:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

донецкая народная республика

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032583972_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5909d20b1d8812f156574d981a69b432.jpg

ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Собран ряд данных о местах захоронений жителей Часова Яра в ДНР, убитых ВСУ, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Есть данные о местах их захоронений, документы, устные свидетельства, запротоколированные следственными органами", - сообщил собеседник агентства. По его словам, несмотря на имеющиеся свидетельства о том, что есть жертвы среди мирного населения, чтобы создать четкую доказательную базу, необходимо провести детальное расследование на территории Часова Яра, только тогда можно будет говорить именно о точном количестве погибших. "На сегодняшний день эта цифра - десятки, много десятков людей, потому что как минимум эвакуированные люди сообщали о том, что, переходя через линию фронта, к примеру, из семи людей перешли только двое, из девяти дошел один. Просто в ходе эвакуации они расстреливались и подвергались ударам украинских боевиков, которые всячески противодействовали попыткам людей эвакуироваться на территорию, контролируемую российскими войсками. Поэтому это система, и все должно быть запротоколировано и четко доказано, создана под них доказательная база. Тогда будут и цифры, и конкретные доказательства с соответствующими документами", - подытожил Мирошник. Ранее в МО РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Часов Яр в Донбассе. Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250806/ubiystva-2033657935.html

https://ria.ru/20250806/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия