Мирошник рассказал о захоронениях жителей Часова Яра, убитых ВСУ
Мирошник рассказал, что собраны данные о местах захоронений жителей Часова Яра
Город Часов Яр в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Собран ряд данных о местах захоронений жителей Часова Яра в ДНР, убитых ВСУ, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть данные о местах их захоронений, документы, устные свидетельства, запротоколированные следственными органами", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, несмотря на имеющиеся свидетельства о том, что есть жертвы среди мирного населения, чтобы создать четкую доказательную базу, необходимо провести детальное расследование на территории Часова Яра, только тогда можно будет говорить именно о точном количестве погибших.
"На сегодняшний день эта цифра - десятки, много десятков людей, потому что как минимум эвакуированные люди сообщали о том, что, переходя через линию фронта, к примеру, из семи людей перешли только двое, из девяти дошел один. Просто в ходе эвакуации они расстреливались и подвергались ударам украинских боевиков, которые всячески противодействовали попыткам людей эвакуироваться на территорию, контролируемую российскими войсками. Поэтому это система, и все должно быть запротоколировано и четко доказано, создана под них доказательная база. Тогда будут и цифры, и конкретные доказательства с соответствующими документами", - подытожил Мирошник.
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
6 августа, 10:46
Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18