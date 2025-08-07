https://ria.ru/20250807/dni-2033911273.html
В Индии пройдут Дни Москвы
В Индии пройдут Дни Москвы
В Индии пройдут Дни Москвы
Дни Москвы пройдут в Индии в ноябре, рассказала заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Ольга...
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дни Москвы пройдут в Индии в ноябре, рассказала заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Ольга Жилина. "В этом году мы планируем ответные дни, Дни Москвы в Индии, где уже будем рассказывать про нашу культуру, транслировать наши культурные коды. И мы тоже здесь очень рассчитываем на поддержку. Это будет в ноябре", - сказала Жилина в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Она отметила, что Москва планирует привезти в Дели творческие коллективы, выставки, деятелей культуры и искусств, которые расскажут про историю и культуру России.
В Индии пройдут Дни Москвы
В ноябре в Индии пройдут Дни Москвы