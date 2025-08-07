Рейтинг@Mail.ru
13:22 07.08.2025 (обновлено: 14:12 07.08.2025)
В Индии пройдут Дни Москвы
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дни Москвы пройдут в Индии в ноябре, рассказала заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Ольга Жилина. "В этом году мы планируем ответные дни, Дни Москвы в Индии, где уже будем рассказывать про нашу культуру, транслировать наши культурные коды. И мы тоже здесь очень рассчитываем на поддержку. Это будет в ноябре", - сказала Жилина в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Она отметила, что Москва планирует привезти в Дели творческие коллективы, выставки, деятелей культуры и искусств, которые расскажут про историю и культуру России.
© AP Photo / Channi AnandНью-Дели, Индия
© AP Photo / Channi Anand
Нью-Дели, Индия
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дни Москвы пройдут в Индии в ноябре, рассказала заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Ольга Жилина.
"В этом году мы планируем ответные дни, Дни Москвы в Индии, где уже будем рассказывать про нашу культуру, транслировать наши культурные коды. И мы тоже здесь очень рассчитываем на поддержку. Это будет в ноябре", - сказала Жилина в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Она отметила, что Москва планирует привезти в Дели творческие коллективы, выставки, деятелей культуры и искусств, которые расскажут про историю и культуру России.
Основатель фестиваля День Индии, президент Индийского культурно-национального центра Сита Сэмми Котвани на пресс-конференции, посвященной Х юбилейному фестивалю индийской культуры День Индии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Организаторы "Дня Индии" в Москве назвали главную цель фестиваля
