Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ в аэропорту

Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ в аэропорту - РИА Новости, 07.08.2025

Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ в аэропорту

Глава РФПИ Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в аэропорту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T12:25:00+03:00

2025-08-07T12:25:00+03:00

2025-08-07T13:10:00+03:00

российский фонд прямых инвестиций

оаэ

россия

сергей вершинин

денис мантуров

леонид слуцкий (политик)

лдпр

в мире

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в аэропорту, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, президента встретили замглавы МИД России Сергей Вершинин, первый вице-премьер Денис Мантуров и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

оаэ

россия

2025

Новости

ru-RU

