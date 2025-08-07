Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ в аэропорту - РИА Новости, 07.08.2025
12:25 07.08.2025 (обновлено: 13:10 07.08.2025)
Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ в аэропорту
Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ в аэропорту
Глава РФПИ Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в аэропорту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в аэропорту, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, президента встретили замглавы МИД России Сергей Вершинин, первый вице-премьер Денис Мантуров и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ в аэропорту

Глава РФПИ Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ Нахайяна в аэропорту

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в аэропорту, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, президента встретили замглавы МИД России Сергей Вершинин, первый вице-премьер Денис Мантуров и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
