Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ в аэропорту
Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ в аэропорту - РИА Новости, 07.08.2025
Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ в аэропорту
Глава РФПИ Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в аэропорту, передает корреспондент РИА Новости.
2025-08-07T12:25:00+03:00
2025-08-07T12:25:00+03:00
2025-08-07T13:10:00+03:00
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Дмитриев участвует во встрече президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в аэропорту, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, президента встретили замглавы МИД России Сергей Вершинин, первый вице-премьер Денис Мантуров и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
