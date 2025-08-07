Рейтинг@Mail.ru
13:07 07.08.2025
Дело Яшина* поступило в суд
Дело Яшина* поступило в суд
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Уголовное дело бывшего муниципального депутата Ильи Яшина*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, поступило в судебный участок мирового судьи №167 Тушинского района Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "Дело зарегистрировано в канцелярии, дата рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде. Яшину* вменяется часть 2 статьи 33.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных агентов), максимальная санкция - два года лишения свободы. В июле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию. В декабре того же года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима. По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в городе Буче. В августе прошлого года между РФ и странами Запада, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными, в их числе был и Яшин*. Позднее МВД РФ объявило его в розыск.* Признан иноагентом в России.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Уголовное дело бывшего муниципального депутата Ильи Яшина*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, поступило в судебный участок мирового судьи №167 Тушинского района Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело зарегистрировано в канцелярии, дата рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.
Яшину* вменяется часть 2 статьи 33.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных агентов), максимальная санкция - два года лишения свободы.
В июле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию. В декабре того же года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима.
По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в городе Буче.
В августе прошлого года между РФ и странами Запада, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными, в их числе был и Яшин*. Позднее МВД РФ объявило его в розыск.
* Признан иноагентом в России.
