https://ria.ru/20250807/delo-2033907376.html

Дело Яшина* поступило в суд

Дело Яшина* поступило в суд - РИА Новости, 07.08.2025

Дело Яшина* поступило в суд

Уголовное дело бывшего муниципального депутата Ильи Яшина*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, поступило в судебный участок мирового судьи №167... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T13:07:00+03:00

2025-08-07T13:07:00+03:00

2025-08-07T13:07:00+03:00

происшествия

москва

россия

буча

илья яшин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835011717_0:253:2850:1856_1920x0_80_0_0_9f49e769f207dd63a2898703d0f8c55b.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Уголовное дело бывшего муниципального депутата Ильи Яшина*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, поступило в судебный участок мирового судьи №167 Тушинского района Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "Дело зарегистрировано в канцелярии, дата рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде. Яшину* вменяется часть 2 статьи 33.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных агентов), максимальная санкция - два года лишения свободы. В июле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию. В декабре того же года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима. По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в городе Буче. В августе прошлого года между РФ и странами Запада, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными, в их числе был и Яшин*. Позднее МВД РФ объявило его в розыск.* Признан иноагентом в России.

https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html

https://ria.ru/20250727/sud-2031683181.html

москва

россия

буча

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, буча, илья яшин