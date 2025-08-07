https://ria.ru/20250807/dannye-2033854167.html

В ЛНР задержали мужчину по подозрению в передаче данных об армии

В ЛНР задержали мужчину по подозрению в передаче данных об армии

В ЛНР задержали мужчину по подозрению в передаче данных об армии

Сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали жителя прифронтового Сватовского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии, сообщили РИА Новости РИА Новости, 07.08.2025

ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали жителя прифронтового Сватовского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществлявшего в интересах СБУ собирание сведений военного характера… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", - сказали в управлении.Установлено, что житель Сватовского района ЛНР, желая оказать помощь ВСУ, передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации подразделений ВС РФ.На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный заявил, что шпионит с 2022 года и привлекал к сбору информации третьих лиц. Распивая со знакомыми спиртное, он выманивал различные данные о том, кто что видел и знает.Также мужчина сообщил, что по его наводке ВСУ нанесли удар по сельскохозяйственному производству в данном районе, вследствие чего пострадала техника и было уничтожено зерно.Задержанный признался, что если бы понимал последствия и что будет задержан в итоге, то сотрудничать с украинскими спецслужбами не стал бы.

