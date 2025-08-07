Рейтинг@Mail.ru
"Это катастрофа!" Почему "корабль инопланетян" всерьез встревожил ученых - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 07.08.2025 (обновлено: 08:05 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/cosmos-2033500879.html
"Это катастрофа!" Почему "корабль инопланетян" всерьез встревожил ученых
"Это катастрофа!" Почему "корабль инопланетян" всерьез встревожил ученых - РИА Новости, 07.08.2025
"Это катастрофа!" Почему "корабль инопланетян" всерьез встревожил ученых
Вновь открытый межзвездный объект может оказаться космическим кораблем, который скрытно подбирается к Земле, утверждает астрофизик Ави Леб. У его коллег есть... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T08:00:00+03:00
2025-08-07T08:05:00+03:00
наука
земля
гарвардский университет
космос - риа наука
астрономия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032989815_4:0:749:419_1920x0_80_0_0_5f63cb0375472fd1e78718fc07090f9b.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Вновь открытый межзвездный объект может оказаться космическим кораблем, который скрытно подбирается к Земле, утверждает астрофизик Ави Леб. У его коллег есть другие, более разумные объяснения, однако, по словам ученых, повод для тревоги действительно существует: разговоры об “инопланетянах” могут быть симптомом серьезной проблемы глобального масштаба.“Где все?”Объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Довольно быстро установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше нашего Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.Вскоре на сайте препринтов вышла предварительная версия научной статьи: предполагается, что межзвездный объект может оказаться потенциально враждебным космическим кораблем. Впрочем, соавторы оговариваются, что их работа — “в основном педагогическое упражнение”.К исследованию приложил руку астроном Гарвардского университета Абрахам (Ави) Леб, который уже давно занимается поисками инопланетян. По его словам, если предположение о техногенном происхождении объекта верно, оно подтверждает гипотезу темного леса.В 1950-м физик Энрико Ферми в беседе с коллегами произнес знаменитую фразу: “Где все?” Согласно научным представлениям, во Вселенной должны быть и другие развитые цивилизации, однако земляне не видят никаких признаков их существования — ни кораблей, ни сигналов. Гипотеза темного леса предлагает ответ на этот парадокс: инопланетяне прячутся специально. Либо боятся, что их уничтожат, либо хотят незаметно напасть сами. Вот и 3I/ATLAS, по мнению Леба, ведет себя так, будто планирует тайком подобраться к Земле.“Нужны защитные меры”“Доказательств” несколько. Во-первых, 3I/ATLAS стремительно движется — быстрее, чем другие известные межзвездные объекты. Никакие зонды в обозримом будущем его не нагонят. Во-вторых, его траектория проходит рядом с Юпитером, Марсом и Венерой, на орбиты которых инопланетяне могут вывести наблюдательные спутники.Наконец, в конце октября гость из другой системы будет приближаться к Земле с другой стороны от Солнца. Это затруднит его наблюдение с помощью наземных телескопов “в период максимальной яркости объекта”, а также, по мнению исследователей, позволит скрытно отправить к нашей планете наблюдательные приборы. Кроме того, с помощью Солнца 3I/ATLAS может совершить маневр торможения, чтобы оказаться в районе Земли в конце ноября — начале декабря, утверждает Леб."Если гипотеза окажется верной, последствия могут оказаться катастрофическими для человечества и, возможно, потребуют защитных мер", — написал Леб в своем блоге.3I/ATLAS — не первый межзвездный объект, в котором пытаются увидеть инопланетный космический корабль. В 2017-м открыли астероид Оумуамуа (“разведчик” на гавайском языке). У него нетипичная для небесных тел такого класса форма — вытянутая. Кроме того, он демонстрирует негравитационное ускорение — такое, которое не объяснишь силой притяжения других небесных тел.Леб выпустил статьи и книги, где уверял, что Оумуамуа — техногенный солнечный парус. Однако точка зрения ученого остается маргинальной. Другие исследователи считают, что существуют более простые объяснения “странностям” межзвездных объектов.“Рыхлые двойные тарелки”Эра наблюдений за визитерами из других звездных систем началась благодаря инфракрасному телескопу WISE, запущенному на орбиту в 2009-м, рассказывает РИА Новости ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.“Он показал, что большинство мелких космических объектов типа комет и астероидов, во-первых, по форме плоские, как тарелки, во-вторых, двойные и, в-третьих, — очень рыхлые. Точное вещество, из которого они состоят, обычно неизвестно, но плотность такая, что либо это снег, либо камни с общей плотностью как у снега. То есть, две рыхлые тарелки кружатся друг вокруг друга. Естественно, уфологи за это цепляются”, — говорит ученый, работавший с данными WISE.Однако астрофизики выяснили, что все необычные свойства объектов объясняются законами природы. Так, внезапное ускорение происходит в результате эффекта Ярковского, когда в результате неравномерного нагрева Солнцем возникает реактивный импульс.“Если объект — "летающая тарелка" толщиной два метра, а шириной 500 метров, естественно, что он будет вести себя, как парус лодки, а не как кругленький камушек под воздействием силы притяжения”, — отмечает Гончаров.“Уперлись в стену”Попытки разглядеть в межзвездных объектах “космические корабли” он объясняет, во-первых, “романтическим настроем” некоторых коллег, а во-вторых — тем фактом, что узкие специалисты плохо разбираются в смежных областях. Но есть и третья, более серьезная проблема, считает Гончаров.“Фундаментальная наука по всему земному шару переживает трудные времена — финансирование сокращается в пользу прикладной науки, причем на Западе это происходит даже быстрее, чем в России. В результате в фундаментальной остаются не самые лучшие ученые, а молодежь туда идет неохотно”, — говорит он.Кризис, по предположению Гончарова, может объясняться тем, что исследователи достигли некоторого предела в понимании устройства Вселенной, уперлись в стену и денежный поток начал иссякать. А прикладная наука нужна всегда.Последствия же деятельности таких людей, как Ави Леб, как минимум неоднозначны — с одной стороны, он привлекает к астрономии внимание общества, с другой, еще больше дискредитирует науку излишне смелыми гипотезами.Впрочем, у него есть шанс спасти свою репутацию, если инопланетяне действительно прилетят. Осталось дождаться ноября.
https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032989815_97:0:656:419_1920x0_80_0_0_010fe2cb21b47563546dff289e2fbcc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, гарвардский университет, космос - риа наука, астрономия
Наука, Земля, Гарвардский университет, Космос - РИА Наука, Астрономия
"Это катастрофа!" Почему "корабль инопланетян" всерьез встревожил ученых

Астроном Гончаров: истории о кораблях пришельцев возникают из-за кризиса науки

© NASAМежзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© NASA
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Вновь открытый межзвездный объект может оказаться космическим кораблем, который скрытно подбирается к Земле, утверждает астрофизик Ави Леб. У его коллег есть другие, более разумные объяснения, однако, по словам ученых, повод для тревоги действительно существует: разговоры об “инопланетянах” могут быть симптомом серьезной проблемы глобального масштаба.

“Где все?”

Объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Довольно быстро установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше нашего Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
Вскоре на сайте препринтов вышла предварительная версия научной статьи: предполагается, что межзвездный объект может оказаться потенциально враждебным космическим кораблем. Впрочем, соавторы оговариваются, что их работа — “в основном педагогическое упражнение”.
К исследованию приложил руку астроном Гарвардского университета Абрахам (Ави) Леб, который уже давно занимается поисками инопланетян. По его словам, если предположение о техногенном происхождении объекта верно, оно подтверждает гипотезу темного леса.
© Фото : Saguaro Observatory/David RankinКомета 3I/ATLAS
Комета 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Saguaro Observatory/David Rankin
Комета 3I/ATLAS
В 1950-м физик Энрико Ферми в беседе с коллегами произнес знаменитую фразу: “Где все?” Согласно научным представлениям, во Вселенной должны быть и другие развитые цивилизации, однако земляне не видят никаких признаков их существования — ни кораблей, ни сигналов. Гипотеза темного леса предлагает ответ на этот парадокс: инопланетяне прячутся специально. Либо боятся, что их уничтожат, либо хотят незаметно напасть сами. Вот и 3I/ATLAS, по мнению Леба, ведет себя так, будто планирует тайком подобраться к Земле.

“Нужны защитные меры”

“Доказательств” несколько. Во-первых, 3I/ATLAS стремительно движется — быстрее, чем другие известные межзвездные объекты. Никакие зонды в обозримом будущем его не нагонят. Во-вторых, его траектория проходит рядом с Юпитером, Марсом и Венерой, на орбиты которых инопланетяне могут вывести наблюдательные спутники.
Наконец, в конце октября гость из другой системы будет приближаться к Земле с другой стороны от Солнца. Это затруднит его наблюдение с помощью наземных телескопов “в период максимальной яркости объекта”, а также, по мнению исследователей, позволит скрытно отправить к нашей планете наблюдательные приборы. Кроме того, с помощью Солнца 3I/ATLAS может совершить маневр торможения, чтобы оказаться в районе Земли в конце ноября — начале декабря, утверждает Леб.
"Если гипотеза окажется верной, последствия могут оказаться катастрофическими для человечества и, возможно, потребуют защитных мер", — написал Леб в своем блоге.
© ESO / M. KornmesserАстероид Оумуамуа в представлении художника
Астероид Оумуамуа в представлении художника - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© ESO / M. Kornmesser
Астероид Оумуамуа в представлении художника
3I/ATLAS — не первый межзвездный объект, в котором пытаются увидеть инопланетный космический корабль. В 2017-м открыли астероид Оумуамуа (“разведчик” на гавайском языке). У него нетипичная для небесных тел такого класса форма — вытянутая. Кроме того, он демонстрирует негравитационное ускорение — такое, которое не объяснишь силой притяжения других небесных тел.
Леб выпустил статьи и книги, где уверял, что Оумуамуа — техногенный солнечный парус. Однако точка зрения ученого остается маргинальной. Другие исследователи считают, что существуют более простые объяснения “странностям” межзвездных объектов.

“Рыхлые двойные тарелки”

Эра наблюдений за визитерами из других звездных систем началась благодаря инфракрасному телескопу WISE, запущенному на орбиту в 2009-м, рассказывает РИА Новости ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.
“Он показал, что большинство мелких космических объектов типа комет и астероидов, во-первых, по форме плоские, как тарелки, во-вторых, двойные и, в-третьих, — очень рыхлые. Точное вещество, из которого они состоят, обычно неизвестно, но плотность такая, что либо это снег, либо камни с общей плотностью как у снега. То есть, две рыхлые тарелки кружатся друг вокруг друга. Естественно, уфологи за это цепляются”, — говорит ученый, работавший с данными WISE.
© NASAТелескоп WISE
Телескоп WISE - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© NASA
Телескоп WISE
Однако астрофизики выяснили, что все необычные свойства объектов объясняются законами природы. Так, внезапное ускорение происходит в результате эффекта Ярковского, когда в результате неравномерного нагрева Солнцем возникает реактивный импульс.
“Если объект — "летающая тарелка" толщиной два метра, а шириной 500 метров, естественно, что он будет вести себя, как парус лодки, а не как кругленький камушек под воздействием силы притяжения”, — отмечает Гончаров.

“Уперлись в стену”

Попытки разглядеть в межзвездных объектах “космические корабли” он объясняет, во-первых, “романтическим настроем” некоторых коллег, а во-вторых — тем фактом, что узкие специалисты плохо разбираются в смежных областях. Но есть и третья, более серьезная проблема, считает Гончаров.
“Фундаментальная наука по всему земному шару переживает трудные времена — финансирование сокращается в пользу прикладной науки, причем на Западе это происходит даже быстрее, чем в России. В результате в фундаментальной остаются не самые лучшие ученые, а молодежь туда идет неохотно”, — говорит он.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
"Он за нами шпионит". Военные США рассказали об огромном объекте в космосе
28 марта 2023, 08:00
Кризис, по предположению Гончарова, может объясняться тем, что исследователи достигли некоторого предела в понимании устройства Вселенной, уперлись в стену и денежный поток начал иссякать. А прикладная наука нужна всегда.
Последствия же деятельности таких людей, как Ави Леб, как минимум неоднозначны — с одной стороны, он привлекает к астрономии внимание общества, с другой, еще больше дискредитирует науку излишне смелыми гипотезами.
Впрочем, у него есть шанс спасти свою репутацию, если инопланетяне действительно прилетят. Осталось дождаться ноября.
 
НаукаЗемляГарвардский университетКосмос - РИА НаукаАстрономия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала