"Это катастрофа!" Почему "корабль инопланетян" всерьез встревожил ученых

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Вновь открытый межзвездный объект может оказаться космическим кораблем, который скрытно подбирается к Земле, утверждает астрофизик Ави Леб. У его коллег есть другие, более разумные объяснения, однако, по словам ученых, повод для тревоги действительно существует: разговоры об “инопланетянах” могут быть симптомом серьезной проблемы глобального масштаба.“Где все?”Объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Довольно быстро установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше нашего Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.Вскоре на сайте препринтов вышла предварительная версия научной статьи: предполагается, что межзвездный объект может оказаться потенциально враждебным космическим кораблем. Впрочем, соавторы оговариваются, что их работа — “в основном педагогическое упражнение”.К исследованию приложил руку астроном Гарвардского университета Абрахам (Ави) Леб, который уже давно занимается поисками инопланетян. По его словам, если предположение о техногенном происхождении объекта верно, оно подтверждает гипотезу темного леса.В 1950-м физик Энрико Ферми в беседе с коллегами произнес знаменитую фразу: “Где все?” Согласно научным представлениям, во Вселенной должны быть и другие развитые цивилизации, однако земляне не видят никаких признаков их существования — ни кораблей, ни сигналов. Гипотеза темного леса предлагает ответ на этот парадокс: инопланетяне прячутся специально. Либо боятся, что их уничтожат, либо хотят незаметно напасть сами. Вот и 3I/ATLAS, по мнению Леба, ведет себя так, будто планирует тайком подобраться к Земле.“Нужны защитные меры”“Доказательств” несколько. Во-первых, 3I/ATLAS стремительно движется — быстрее, чем другие известные межзвездные объекты. Никакие зонды в обозримом будущем его не нагонят. Во-вторых, его траектория проходит рядом с Юпитером, Марсом и Венерой, на орбиты которых инопланетяне могут вывести наблюдательные спутники.Наконец, в конце октября гость из другой системы будет приближаться к Земле с другой стороны от Солнца. Это затруднит его наблюдение с помощью наземных телескопов “в период максимальной яркости объекта”, а также, по мнению исследователей, позволит скрытно отправить к нашей планете наблюдательные приборы. Кроме того, с помощью Солнца 3I/ATLAS может совершить маневр торможения, чтобы оказаться в районе Земли в конце ноября — начале декабря, утверждает Леб."Если гипотеза окажется верной, последствия могут оказаться катастрофическими для человечества и, возможно, потребуют защитных мер", — написал Леб в своем блоге.3I/ATLAS — не первый межзвездный объект, в котором пытаются увидеть инопланетный космический корабль. В 2017-м открыли астероид Оумуамуа (“разведчик” на гавайском языке). У него нетипичная для небесных тел такого класса форма — вытянутая. Кроме того, он демонстрирует негравитационное ускорение — такое, которое не объяснишь силой притяжения других небесных тел.Леб выпустил статьи и книги, где уверял, что Оумуамуа — техногенный солнечный парус. Однако точка зрения ученого остается маргинальной. Другие исследователи считают, что существуют более простые объяснения “странностям” межзвездных объектов.“Рыхлые двойные тарелки”Эра наблюдений за визитерами из других звездных систем началась благодаря инфракрасному телескопу WISE, запущенному на орбиту в 2009-м, рассказывает РИА Новости ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.“Он показал, что большинство мелких космических объектов типа комет и астероидов, во-первых, по форме плоские, как тарелки, во-вторых, двойные и, в-третьих, — очень рыхлые. Точное вещество, из которого они состоят, обычно неизвестно, но плотность такая, что либо это снег, либо камни с общей плотностью как у снега. То есть, две рыхлые тарелки кружатся друг вокруг друга. Естественно, уфологи за это цепляются”, — говорит ученый, работавший с данными WISE.Однако астрофизики выяснили, что все необычные свойства объектов объясняются законами природы. Так, внезапное ускорение происходит в результате эффекта Ярковского, когда в результате неравномерного нагрева Солнцем возникает реактивный импульс.“Если объект — "летающая тарелка" толщиной два метра, а шириной 500 метров, естественно, что он будет вести себя, как парус лодки, а не как кругленький камушек под воздействием силы притяжения”, — отмечает Гончаров.“Уперлись в стену”Попытки разглядеть в межзвездных объектах “космические корабли” он объясняет, во-первых, “романтическим настроем” некоторых коллег, а во-вторых — тем фактом, что узкие специалисты плохо разбираются в смежных областях. Но есть и третья, более серьезная проблема, считает Гончаров.“Фундаментальная наука по всему земному шару переживает трудные времена — финансирование сокращается в пользу прикладной науки, причем на Западе это происходит даже быстрее, чем в России. В результате в фундаментальной остаются не самые лучшие ученые, а молодежь туда идет неохотно”, — говорит он.Кризис, по предположению Гончарова, может объясняться тем, что исследователи достигли некоторого предела в понимании устройства Вселенной, уперлись в стену и денежный поток начал иссякать. А прикладная наука нужна всегда.Последствия же деятельности таких людей, как Ави Леб, как минимум неоднозначны — с одной стороны, он привлекает к астрономии внимание общества, с другой, еще больше дискредитирует науку излишне смелыми гипотезами.Впрочем, у него есть шанс спасти свою репутацию, если инопланетяне действительно прилетят. Осталось дождаться ноября.

