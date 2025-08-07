https://ria.ru/20250807/chubays-2033874710.html

Суд вынес приговор фигурантам дела об афере с особняком Чубайса

2025-08-07T11:05:00+03:00

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

анатолий чубайс

роснано

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Хамовнический районный суд Москвы приговорил к лишению свободы сроком до семи лет фигурантов дела о краже и мошенничестве с особняком, построенном в ЖК "Переделки" для экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Сучкову Илье Васильевичу наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласил решение судья.Дело расследовал главк МВД по Московской области. На скамье подсудимых — предприниматель Илья Сучков, бывший член политсовета Партии народной свободы Муса Садаев и охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.Садаев получил 4,5 года колонии, его вместе с Сучковым, для которого прокурор запрашивал девять лет, взяли под стражу в зале суда.Полякову назначено четыре года и четыре месяца колонии, Уляхину — три года и десять месяцев. Обоим было зачтено время нахождения под мерой пресечения, поэтому от отбывания сроков наказания суд их освободил.В деле фигурировала швейцарская компания SFO Concept AG, которую Чубайс из-за запрета чиновникам вести бизнес продал Сучкову, и ее российский филиал "СФО Концепт Консалтинг", строивший для экс-главы "Роснано" особняк в подмосковном ЖК "Переделки". Как было установлено в ходе следствия, особняк был оформлен на швейцарскую фирму, на нее же были оформлены займы, которые выдавала кипрская компания "Тилсока Лимитед". Полученные деньги переводились на баланс российской компании для строительства дома.Чубайс писал в соцсети, что Сучков предложил ему выкупить усадьбу за 50 миллионов долларов. Стоимость он счел завышенной и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Сучков обвиняется в мошенничестве и краже, поскольку Чубайс посчитал, что из особняка украли дорогостоящее оборудование.Бывший чиновник заявил иск на 70 миллионов рублей, но позднее снизил требования до 65 миллионов. Вторым потерпевшим по делу проходит кипрская компания "Тилсока Лимитед": представители компании заявили иск на сумму около 22 миллионов долларов, на которую были выданы два займа для SFO Concept AG.

происшествия, москва, московская область (подмосковье), анатолий чубайс, роснано