Три четверти населения Чехии не готовы к чрезвычайным ситуациям

Три четверти населения Чехии не готовы к чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 07.08.2025

Три четверти населения Чехии не готовы к чрезвычайным ситуациям

2025-08-07

ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. Примерно три четверти населения Чехии, 73%, совершенно не готовы к наступлению чрезвычайной ситуации, заявил в четверг журналистам первый вице-премьер страны, глава МВД Вит Ракушан, представляя подготовленную его ведомством брошюру с перечнем необходимых дел, вещей и предметов на случай непредвиденных обстоятельств, сообщило новостное издание Seznam Zprávy. "Согласно исследованию МВД, около 73% населения Чехии совершенно не готовы к кризисным ситуациям, у людей нет на такой случай предметов первой необходимости или запасов питания, заявил Ракушан на презентации подготовленной его ведомством брошюры, которая призвана помочь людям хотя бы в минимальной степени подготовиться к наступлению той или иной кризисной ситуации, например, крупномасштабному наводнению или пожару, урагану или блэкауту. По словам министра, все эти беды в последние годы пришлось пережить сотням тысяч чехов и далеко не все они оказались готовы к подобным событиям и их последствиям", - отмечается в сообщении. С четверга эта брошюра размещена на сайте МВД, а в течение октября Чешская почта бесплатно разошлет бумажный вариант брошюры всем владельцам частных домов и квартир, а также в учреждения, школы и ведомства. "Бумажный вариант необходим на тот случай, если, например, люди окажутся без света и их компьютер и мобильный телефон "ослепнут", - пояснил Ракушан. В данной брошюре, по словам министра, люди найдут советы и рекомендации, как выбраться из дома в случае, если он окружен разлившейся водой или разрушен в результате урагана, как обращаться в такой ситуации с домашними животными, что иметь в заранее подготовленном и стоящем где-нибудь в кладовке или прихожей чемодане или сумке, какие вещи взять с собой, покидая жилище, как укрыть от ненастья документы или денежные средства. Как сообщил глава МВД, в ходе опроса населения выяснилось, в частности, что многие люди практически перестали пользоваться наличными деньгами, полностью положившись при оплате товаров и услуг на банковские карты и мобильные телефоны, которые, как показали крупное наводнение на северо-востоке республики и блэкаут в Праге и многих регионах страны, могут внезапно оказаться "вне игры". "Как правило, первые 72 часа той или иной чрезвычайной ситуации бывают самыми сложными и непредсказуемыми. В нынешнюю пору с быстрыми сменами погоды и в целом с переменами климата люди должны быть готовы к действиям, к помощи детям и престарелым или больным родственникам и соседям, должны знать, когда и каким образом к ним могут прийти на помощь работники поисково-спасательных служб", - сказал Ракушан. Опрос МВД, по словам министра, кроме прочего, выявил меру доверия людей к работникам служб спасения. Оказалось, что пожарным доверяют 97% населения, полиции – 76%, а военнослужащим – 74%.

чехия

прага

2025

