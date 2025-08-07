https://ria.ru/20250807/chacha-2033966225.html
"Чача-мобиль", замеченный после отравлений на Кубани, не работает с июля
"Чача-мобиль", замеченный после отравлений на Кубани, не работает с июля - РИА Новости, 07.08.2025
"Чача-мобиль", замеченный после отравлений на Кубани, не работает с июля
Работу "чача-мобиля" в Геленджике, о котором сообщали на фоне массового отравления кустарным алкоголем, пресекли еще 22 июля, тогда же был изъят весь запас... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07
2025-08-07T16:00:00+03:00
2025-08-07T16:49:00+03:00
КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Работу "чача-мобиля" в Геленджике, о котором сообщали на фоне массового отравления кустарным алкоголем, пресекли еще 22 июля, тогда же был изъят весь запас чачи, вина и коньяка, рассказали РИА Новости в ГУМВД по региону. Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который в четверг арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг. "Факт незаконной реализации вина, чачи и коньяка из автомобиля Ford выявил участковый уполномоченный полиции села Кабардинка города Геленджика. Спиртные напитки продавал 55-летний уроженец Республики Абхазия. Изъят 161 литр алкогольной продукции", - говорится в сообщении ГУМВД. В главке уточнили РИА Новости, что видео с "чача-мобилем", которое разошлось по телеграм-каналам, старое: продажу спиртного пресекли еще 22 июля, тогда же и был изъят весь контрафактный алкоголь.
геленджик
краснодарский край
россия
