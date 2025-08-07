Рейтинг@Mail.ru
"Чача-мобиль", замеченный после отравлений на Кубани, не работает с июля
16:00 07.08.2025 (обновлено: 16:49 07.08.2025)
"Чача-мобиль", замеченный после отравлений на Кубани, не работает с июля
происшествия
геленджик
краснодарский край
россия
алкоголь
здоровье - общество
здоровье
КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Работу "чача-мобиля" в Геленджике, о котором сообщали на фоне массового отравления кустарным алкоголем, пресекли еще 22 июля, тогда же был изъят весь запас чачи, вина и коньяка, рассказали РИА Новости в ГУМВД по региону. Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который в четверг арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг. "Факт незаконной реализации вина, чачи и коньяка из автомобиля Ford выявил участковый уполномоченный полиции села Кабардинка города Геленджика. Спиртные напитки продавал 55-летний уроженец Республики Абхазия. Изъят 161 литр алкогольной продукции", - говорится в сообщении ГУМВД. В главке уточнили РИА Новости, что видео с "чача-мобилем", которое разошлось по телеграм-каналам, старое: продажу спиртного пресекли еще 22 июля, тогда же и был изъят весь контрафактный алкоголь.
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Россия, Алкоголь, Здоровье - Общество, Здоровье
© Фото : 23 МВД/TelegramАвтомобиль с кустарным алкоголем, изъятым на фоне массового отравления в Геленджике
Автомобиль с кустарным алкоголем, изъятым на фоне массового отравления в Геленджике. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Работу "чача-мобиля" в Геленджике, о котором сообщали на фоне массового отравления кустарным алкоголем, пресекли еще 22 июля, тогда же был изъят весь запас чачи, вина и коньяка, рассказали РИА Новости в ГУМВД по региону.
Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который в четверг арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Появились подробности об отравившихся самодельным алкоголем на Кубани
Вчера, 11:49
"Факт незаконной реализации вина, чачи и коньяка из автомобиля Ford выявил участковый уполномоченный полиции села Кабардинка города Геленджика. Спиртные напитки продавал 55-летний уроженец Республики Абхазия. Изъят 161 литр алкогольной продукции", - говорится в сообщении ГУМВД.
В главке уточнили РИА Новости, что видео с "чача-мобилем", которое разошлось по телеграм-каналам, старое: продажу спиртного пресекли еще 22 июля, тогда же и был изъят весь контрафактный алкоголь.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Суд рассказал о состоянии людей, отравившихся чачей на Кубани
Вчера, 12:44
 
