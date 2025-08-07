https://ria.ru/20250807/chacha-2033966225.html

"Чача-мобиль", замеченный после отравлений на Кубани, не работает с июля

"Чача-мобиль", замеченный после отравлений на Кубани, не работает с июля - РИА Новости, 07.08.2025

"Чача-мобиль", замеченный после отравлений на Кубани, не работает с июля

Работу "чача-мобиля" в Геленджике, о котором сообщали на фоне массового отравления кустарным алкоголем, пресекли еще 22 июля, тогда же был изъят весь запас... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T16:00:00+03:00

2025-08-07T16:00:00+03:00

2025-08-07T16:49:00+03:00

происшествия

геленджик

краснодарский край

россия

алкоголь

здоровье - общество

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033965089_0:427:960:967_1920x0_80_0_0_f43793a4f757d3acd0cccf030b332eb7.jpg

КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Работу "чача-мобиля" в Геленджике, о котором сообщали на фоне массового отравления кустарным алкоголем, пресекли еще 22 июля, тогда же был изъят весь запас чачи, вина и коньяка, рассказали РИА Новости в ГУМВД по региону. Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на "Казачьем" рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который в четверг арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг. "Факт незаконной реализации вина, чачи и коньяка из автомобиля Ford выявил участковый уполномоченный полиции села Кабардинка города Геленджика. Спиртные напитки продавал 55-летний уроженец Республики Абхазия. Изъят 161 литр алкогольной продукции", - говорится в сообщении ГУМВД. В главке уточнили РИА Новости, что видео с "чача-мобилем", которое разошлось по телеграм-каналам, старое: продажу спиртного пресекли еще 22 июля, тогда же и был изъят весь контрафактный алкоголь.

https://ria.ru/20250807/alkogol-2033885598.html

https://ria.ru/20250807/chacha-2033901870.html

геленджик

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, геленджик, краснодарский край, россия, алкоголь, здоровье - общество, здоровье