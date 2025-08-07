Рейтинг@Mail.ru
Дефицит российского бюджета в январе-июле составил 2,2 процента ВВП - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 07.08.2025 (обновлено: 15:56 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/byudzhet-2033964440.html
Дефицит российского бюджета в январе-июле составил 2,2 процента ВВП
Дефицит российского бюджета в январе-июле составил 2,2 процента ВВП - РИА Новости, 07.08.2025
Дефицит российского бюджета в январе-июле составил 2,2 процента ВВП
Дефицит федерального бюджета по итогам января-июля 2025 года, по предварительной оценке, составил 4,88 триллиона рублей, или 2,2% ВВП, превысив заложенный... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:52:00+03:00
2025-08-07T15:56:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета по итогам января-июля 2025 года, по предварительной оценке, составил 4,88 триллиона рублей, или 2,2% ВВП, превысив заложенный уровень в законе о бюджете в 1,7% ВВП на конец года, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По итогам января-июля 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 879 млрд рублей, что на -3 780 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-июля составил 2,2% ВВП. Уровень дефицита в 2025 году, утвержденный в законе о бюджете, составляет 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. "Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - поясняет Минфин. Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июле 2025 года составил 20,315 триллиона рублей, что на 2,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+14%), так и бюджетной системы в целом (+11%), наблюдается устойчивая положительная динамика, отмечает Минфин. Объем расходов федерального бюджета по итогам января-июля 2025 года составил 25,194 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,8%. "Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+14,9% г/г в феврале-июле) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - говорится в материалах. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
https://ria.ru/20250727/kurs-2031680482.html
https://ria.ru/20250721/byudzhet-2029942094.html
https://ria.ru/20250707/byudzhet-2027273666.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Дефицит российского бюджета в январе-июле составил 2,2 процента ВВП

Минфин: дефицит бюджета с января по июль составил 4,88 трлн руб или 2,2% ВВП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета по итогам января-июля 2025 года, по предварительной оценке, составил 4,88 триллиона рублей, или 2,2% ВВП, превысив заложенный уровень в законе о бюджете в 1,7% ВВП на конец года, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"По итогам января-июля 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 879 млрд рублей, что на -3 780 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах.
Денежные купюры Банка России и долларов США - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Экономист назвал выгодный курс рубля для российской экономики
27 июля, 02:04
Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-июля составил 2,2% ВВП. Уровень дефицита в 2025 году, утвержденный в законе о бюджете, составляет 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.
"Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - поясняет Минфин.
Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июле 2025 года составил 20,315 триллиона рублей, что на 2,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+14%), так и бюджетной системы в целом (+11%), наблюдается устойчивая положительная динамика, отмечает Минфин.
Акция протеста перед скульптурой Евро во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Крайние меры. Европа готовится вытащить последний козырь против России
21 июля, 08:00
Объем расходов федерального бюджета по итогам января-июля 2025 года составил 25,194 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,8%.
"Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+14,9% г/г в феврале-июле) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - говорится в материалах.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
Купюры - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Рублю приготовиться: Минфин перешел к решительным действиям
7 июля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала