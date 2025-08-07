https://ria.ru/20250807/briks-2034032378.html

Пошлины Трампа могут ускорить дедолларизацию в БРИКС, считает эксперт

Пошлины Трампа могут ускорить дедолларизацию в БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2025

Пошлины Трампа могут ускорить дедолларизацию в БРИКС, считает эксперт

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт из Индии может ускорить процесс дедолларизации внутри БРИКС, заявил РИА Новости египетский... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T21:21:00+03:00

2025-08-07T21:21:00+03:00

2025-08-07T21:56:00+03:00

в мире

индия

сша

брикс

пошлины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:81:2863:1691_1920x0_80_0_0_2553eb6fc1bf880cc8e4c4a15be9704c.jpg

КАИР, 7 авг - РИА Новости, Рустам Имаев. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт из Индии может ускорить процесс дедолларизации внутри БРИКС, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. Ранее в августе Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа будет действовать "взаимная" пошлина в 25%. "Угрозы Трампа ввести пошлины в размере 50% на индийские товары в ответ на импорт российской нефти рискуют оттолкнуть ключевого стратегического партнера. Индия при санкциях может еще сильнее сблизиться с (другими членами – ред.) БРИКС. Подобный шаг может ускорить усилия по дедолларизации внутри БРИКС, укрепив альтернативы экономическому доминированию Запада", - считает Мустафа. По его мнению, сами США имеют зависимость от импорта нефтепродуктов из Индии, что говорит об ограниченности американских санкций в сфере энергетики. Он подчеркнул, что чрезмерная зависимость США от введения санкций невольно поспособствовала подъему БРИКС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". "В тот момент, когда западные рынки оказались фрагментированы, БРИКС предлагает устойчивый к санкциям торговый блок", - отметил Мустафа.

https://ria.ru/20250807/poshliny-2034006645.html

https://ria.ru/20250807/briks-2033833476.html

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, сша, брикс, пошлины