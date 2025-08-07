Рейтинг@Mail.ru
Пошлины Трампа могут ускорить дедолларизацию в БРИКС, считает эксперт
21:21 07.08.2025 (обновлено: 21:56 07.08.2025)
Пошлины Трампа могут ускорить дедолларизацию в БРИКС, считает эксперт
КАИР, 7 авг - РИА Новости, Рустам Имаев. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт из Индии может ускорить процесс дедолларизации внутри БРИКС, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. Ранее в августе Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа будет действовать "взаимная" пошлина в 25%. "Угрозы Трампа ввести пошлины в размере 50% на индийские товары в ответ на импорт российской нефти рискуют оттолкнуть ключевого стратегического партнера. Индия при санкциях может еще сильнее сблизиться с (другими членами – ред.) БРИКС. Подобный шаг может ускорить усилия по дедолларизации внутри БРИКС, укрепив альтернативы экономическому доминированию Запада", - считает Мустафа. По его мнению, сами США имеют зависимость от импорта нефтепродуктов из Индии, что говорит об ограниченности американских санкций в сфере энергетики. Он подчеркнул, что чрезмерная зависимость США от введения санкций невольно поспособствовала подъему БРИКС и китайской инициативы "Один пояс, один путь". "В тот момент, когда западные рынки оказались фрагментированы, БРИКС предлагает устойчивый к санкциям торговый блок", - отметил Мустафа.
в мире, индия, сша, брикс, пошлины
В мире, Индия, США, БРИКС, Пошлины
Пошлины Трампа могут ускорить дедолларизацию в БРИКС, считает эксперт

Мустафа: пошлины США против Индии могут ускорить дедолларизацию в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Логотип БРИКС. Архивное фото
КАИР, 7 авг - РИА Новости, Рустам Имаев. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт из Индии может ускорить процесс дедолларизации внутри БРИКС, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
Ранее в августе Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа будет действовать "взаимная" пошлина в 25%.
Пошлины против Индии могут ударить по поставкам тканей в США
Вчера, 18:29
"Угрозы Трампа ввести пошлины в размере 50% на индийские товары в ответ на импорт российской нефти рискуют оттолкнуть ключевого стратегического партнера. Индия при санкциях может еще сильнее сблизиться с (другими членами – ред.) БРИКС. Подобный шаг может ускорить усилия по дедолларизации внутри БРИКС, укрепив альтернативы экономическому доминированию Запада", - считает Мустафа.
По его мнению, сами США имеют зависимость от импорта нефтепродуктов из Индии, что говорит об ограниченности американских санкций в сфере энергетики. Он подчеркнул, что чрезмерная зависимость США от введения санкций невольно поспособствовала подъему БРИКС и китайской инициативы "Один пояс, один путь".
"В тот момент, когда западные рынки оказались фрагментированы, БРИКС предлагает устойчивый к санкциям торговый блок", - отметил Мустафа.
Совместный ответ на тарифы Трампа может сплотить БРИКС, заявил Пушков
Вчера, 03:02
 
