ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.08.2025

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Силы группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили вражеский пункт управления БПЛА вблизи населенного пункта Ольговское в Запорожской области, рассказал... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T22:10:00+03:00

2025-08-07T22:10:00+03:00

2025-08-07T22:30:00+03:00

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Силы группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили вражеский пункт управления БПЛА вблизи населенного пункта Ольговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Сахалин. "Мы (расчет БПЛА. — Прим. ред) выполняли дежурный разведывательный полет над оккупированной противником территорией Запорожской области России. Зафиксировали пролет вражеского дрона и решили его не таранить, а сопроводить до дома, так скажем", — рассказал боец.По его словам, дрон противника начал снижаться в районе населенного пункта Ольговское и приземлился вблизи одной из лесополос, откуда за ним прогулочным шагом вышел солдат ВСУ, чем демаскировал позицию расчета. "Координаты цели были переданы расчету орудия 2А65 (буксируемая гаубица "Мста-Б". — Прим. ред.) и наши артиллеристы положили второй снаряд точно в цель, укрытие было уничтожено вместе с расчетом", — добавил Сахалин. Боец отметил, что уничтожение расчетов БПЛА ВСУ — приоритетная задача для российских бойцов.

