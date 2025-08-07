https://ria.ru/20250807/bpla-2034035842.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.08.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Силы группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили вражеский пункт управления БПЛА вблизи населенного пункта Ольговское в Запорожской области, рассказал... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T22:10:00+03:00
2025-08-07T22:10:00+03:00
2025-08-07T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034035695_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b59d7f4c517a6b558fa4a3fdc6f5b47.jpg
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Силы группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили вражеский пункт управления БПЛА вблизи населенного пункта Ольговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Сахалин. "Мы (расчет БПЛА. — Прим. ред) выполняли дежурный разведывательный полет над оккупированной противником территорией Запорожской области России. Зафиксировали пролет вражеского дрона и решили его не таранить, а сопроводить до дома, так скажем", — рассказал боец.По его словам, дрон противника начал снижаться в районе населенного пункта Ольговское и приземлился вблизи одной из лесополос, откуда за ним прогулочным шагом вышел солдат ВСУ, чем демаскировал позицию расчета. "Координаты цели были переданы расчету орудия 2А65 (буксируемая гаубица "Мста-Б". — Прим. ред.) и наши артиллеристы положили второй снаряд точно в цель, укрытие было уничтожено вместе с расчетом", — добавил Сахалин. Боец отметил, что уничтожение расчетов БПЛА ВСУ — приоритетная задача для российских бойцов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250807/vsu-2033891923.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034035695_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d20843235462ca303200ba31e9ac43ba.jpg
Уничтожение пункта управления БПЛА в Запорожской области
Силами группировки войск "Восток" обнаружен и уничтожен вражеский пункт управления БПЛА вблизи населенного пункта Ольговское Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Сахалин".
2025-08-07T22:10
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Группировка войск "Восток" уничтожила пункт управления БПЛА в Запорожье