Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 07.08.2025 (обновлено: 22:30 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/bpla-2034035842.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.08.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Силы группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили вражеский пункт управления БПЛА вблизи населенного пункта Ольговское в Запорожской области, рассказал... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T22:10:00+03:00
2025-08-07T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034035695_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b59d7f4c517a6b558fa4a3fdc6f5b47.jpg
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Силы группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили вражеский пункт управления БПЛА вблизи населенного пункта Ольговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Сахалин. &quot;Мы (расчет БПЛА. — Прим. ред) выполняли дежурный разведывательный полет над оккупированной противником территорией Запорожской области России. Зафиксировали пролет вражеского дрона и решили его не таранить, а сопроводить до дома, так скажем&quot;, — рассказал боец.По его словам, дрон противника начал снижаться в районе населенного пункта Ольговское и приземлился вблизи одной из лесополос, откуда за ним прогулочным шагом вышел солдат ВСУ, чем демаскировал позицию расчета. "Координаты цели были переданы расчету орудия 2А65 (буксируемая гаубица "Мста-Б". — Прим. ред.) и наши артиллеристы положили второй снаряд точно в цель, укрытие было уничтожено вместе с расчетом", — добавил Сахалин. Боец отметил, что уничтожение расчетов БПЛА ВСУ — приоритетная задача для российских бойцов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250807/vsu-2033891923.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение пункта управления БПЛА в Запорожской области
Силами группировки войск "Восток" обнаружен и уничтожен вражеский пункт управления БПЛА вблизи населенного пункта Ольговское Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Сахалин".
2025-08-07T22:10
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034035695_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d20843235462ca303200ba31e9ac43ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Группировка войск "Восток" уничтожила пункт управления БПЛА в Запорожье

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Силы группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили вражеский пункт управления БПЛА вблизи населенного пункта Ольговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Сахалин.
«

"Мы (расчет БПЛА. — Прим. ред) выполняли дежурный разведывательный полет над оккупированной противником территорией Запорожской области России. Зафиксировали пролет вражеского дрона и решили его не таранить, а сопроводить до дома, так скажем", — рассказал боец.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, дрон противника начал снижаться в районе населенного пункта Ольговское и приземлился вблизи одной из лесополос, откуда за ним прогулочным шагом вышел солдат ВСУ, чем демаскировал позицию расчета.
"Координаты цели были переданы расчету орудия 2А65 (буксируемая гаубица "Мста-Б". — Прим. ред.) и наши артиллеристы положили второй снаряд точно в цель, укрытие было уничтожено вместе с расчетом", — добавил Сахалин.
Боец отметил, что уничтожение расчетов БПЛА ВСУ — приоритетная задача для российских бойцов.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
ВС России нанесли удар по важному железнодорожному узлу ВСУ
Вчера, 12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала