Корпорация МСП: выросло количество малых предприятий-производителей БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025
Твой бизнес
 
10:30 07.08.2025
Корпорация МСП: выросло количество малых предприятий-производителей БПЛА
Корпорация МСП: выросло количество малых предприятий-производителей БПЛА
Число представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), занимающихся производством беспилотников в России, выросло за год на 15%, сегодня оно... РИА Новости, 07.08.2025
Корпорация МСП: выросло количество малых предприятий-производителей БПЛА

Корпорация МСП: число малых предприятий-производителей БПЛА выросло в России

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Число представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), занимающихся производством беспилотников в России, выросло за год на 15%, сегодня оно насчитывает 607 предприятий, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Отмечается, что уровень занятости в этой сфере увеличился почти на треть, до 10 тысяч человек, а доход по итогам 2024 года составил 77 миллиардов рублей. В 2024 году эта цифра была на уровне 45 миллиардов рублей.
"Только с начала 2025 года было создано 51 новое МСП, основным видом деятельности которого является выпуск беспилотников и их компонентов. При этом мы видим не только количественное, но и качественное развитие сегмента. Если в прошлом году на одну такую компанию приходилось в среднем по 14 сотрудников, то сегодня это уже 16-17 человек", – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что рост связан с постоянно растущим спросом на продукцию, высокой адаптивностью малого бизнеса в ответ на новые вызовы и развитием компетенций в этой сфере у российских МСП. Они продолжают составлять более 70% от всех производителей беспилотников в стране, подчеркнул Исаевич.
После корректировки Федеральной налоговой службой реестра МСП в июле число малых и средних предприятий, занимающихся производством беспилотников и их компонентов, составило 607 компаний. До корректировки это количество было 619.
"После корректировки реестра МСП номинальное сокращение числа МСП-производителей беспилотников по сравнению с цифрами мая-июня составило всего 1,9%, в то время как в целом по сегменту МСП – порядка 5,8%. При этом если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года после “очистки” реестра, то за год рост числа малых и средних предприятий в сфере БПЛА составил порядка 15%. Для сравнения: общая динамика роста сектора МСП – 3,3%", – отметил глава Корпорации.
Исаевич добавил, что существующие финансовые инструменты также способствовали развитию МСП-производителей БПЛА, обеспечивая доступ к заемному финансированию для выпуска востребованных изделий, наращивания объемов производства и запуска в серию новых модификаций. За три года почти каждый третий МСП-производитель беспилотников в России пользовался мерами господдержки. В том числе за этот период с использованием инструментов Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, малый и средний бизнес в сфере производства БПЛА привлек более 1,4 миллиарда рублей.
Наибольшее число производителей БАС и их компонентов зарегистрировано в Москве (27%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), Самарской области (5%), Ростовской области и Республике Татарстан (по 4%) – на эти регионы приходится более половины предприятий.
В пресс-службе напомнили, что участниками НГС наряду с Корпорацией МСП являются региональные гарантийные организации и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации. При помощи гарантий и поручительств предприниматели могут привлекать заемные средства в необходимом объеме при отсутствии или недостаточности собственного залогового обеспечения.
