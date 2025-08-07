https://ria.ru/20250807/bort-2033883590.html
В Астрахани готовят резервный борт после вынужденной посадки A321
2025-08-07T11:45:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения готовят после вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Астрахани, сообщила пресс-служба перевозчика. "Авиакомпания готовит резервный самолет для отправки пассажиров в пункт назначения", – говорится в сообщении. Ранее в четверг экипаж самолета "Уральских авиалиний", следовавший из Москвы в Сочи, решил уйти на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани, сообщала пресс-служба перевозчика. На борту Airbus A321 сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. После осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков, отмечали в авиакомпании.
В Астрахани готовят резервный борт после вынужденной посадки A321
