Российских туристов срочно вывели из моря в Бодруме из-за необычной угрозы
Туризм
 
13:26 07.08.2025
Российских туристов срочно вывели из моря в Бодруме из-за необычной угрозы
В турецком Бодруме акулы подплыли близко к берегу, где отдыхали туристы, в том числе из России
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В турецком Бодруме акулы подплыли близко к берегу, где отдыхали туристы, в том числе из России, сообщил Telegram-канал Shot."Спасатели экстренно вывели всех туристов из моря", — говорится в публикации.По словам очевидцев, находящихся рядом с купающимися людьми акул заметили с помощью дронов.На берегу отдыхающие подождали, пока хищники уплывут, и позже снова пошли плавать.Появление акул у берегов Бодрума происходит относительно редко.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В турецком Бодруме акулы подплыли близко к берегу, где отдыхали туристы, в том числе из России, сообщил Telegram-канал Shot.
"Спасатели экстренно вывели всех туристов из моря", — говорится в публикации.
По словам очевидцев, находящихся рядом с купающимися людьми акул заметили с помощью дронов.
На берегу отдыхающие подождали, пока хищники уплывут, и позже снова пошли плавать.
Появление акул у берегов Бодрума происходит относительно редко.
