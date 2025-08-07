https://ria.ru/20250807/bodrum-2033912128.html
Российских туристов срочно вывели из моря в Бодруме из-за необычной угрозы
В турецком Бодруме акулы подплыли близко к берегу, где отдыхали туристы, в том числе из России, сообщил Telegram-канал Shot. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В турецком Бодруме акулы подплыли близко к берегу, где отдыхали туристы, в том числе из России, сообщил Telegram-канал Shot."Спасатели экстренно вывели всех туристов из моря", — говорится в публикации.По словам очевидцев, находящихся рядом с купающимися людьми акул заметили с помощью дронов.На берегу отдыхающие подождали, пока хищники уплывут, и позже снова пошли плавать.Появление акул у берегов Бодрума происходит относительно редко.
