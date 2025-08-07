Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 07.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 07.08.2025 (обновлено: 08:56 07.08.2025)
В Смоленской области уничтожили четыре беспилотника
В Смоленской области уничтожили четыре беспилотника
Силами ПВО и средствами РЭБ в Смоленской области подавлено четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 07.08.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Силами ПВО и средствами РЭБ в Смоленской области подавлено четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Силами ПВО и средствами РЭБ министерства обороны России подавлено четыре беспилотника. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших нет. На местах происшествия работают экстренные и оперативные службы", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
В Смоленской области уничтожили четыре беспилотника

Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Силами ПВО и средствами РЭБ в Смоленской области подавлено четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Силами ПВО и средствами РЭБ министерства обороны России подавлено четыре беспилотника. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших нет. На местах происшествия работают экстренные и оперативные службы", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
