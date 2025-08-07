https://ria.ru/20250807/bespilotniki-2033853089.html

В Смоленской области уничтожили четыре беспилотника

В Смоленской области уничтожили четыре беспилотника

Силами ПВО и средствами РЭБ в Смоленской области подавлено четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 07.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

смоленская область

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Силами ПВО и средствами РЭБ в Смоленской области подавлено четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Силами ПВО и средствами РЭБ министерства обороны России подавлено четыре беспилотника. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших нет. На местах происшествия работают экстренные и оперативные службы", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

смоленская область

