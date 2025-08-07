https://ria.ru/20250807/bespilotnik-2033933115.html

Украинский дрон атаковал пенсионерку в Херсонской области

Дрон ВСУ атаковал пенсионерку в городе Новая Каховка Херсонской области, женщина госпитализирована, сообщила администрация города. РИА Новости, 07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал пенсионерку в городе Новая Каховка Херсонской области, женщина госпитализирована, сообщила администрация города. "В результате сброса с БПЛА пострадала местная жительница 1951 года рождения, которая получила многочисленные осколочные ранения", - говорится в сообщении. Атака на 74-летнюю женщину произошла возле одного из магазинов, ее госпитализировали. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

