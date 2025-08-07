https://ria.ru/20250807/bespilotnik-2033933115.html
Украинский дрон атаковал пенсионерку в Херсонской области
Украинский дрон атаковал пенсионерку в Херсонской области - РИА Новости, 07.08.2025
Украинский дрон атаковал пенсионерку в Херсонской области
Дрон ВСУ атаковал пенсионерку в городе Новая Каховка Херсонской области, женщина госпитализирована, сообщила администрация города. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:30:00+03:00
2025-08-07T14:30:00+03:00
2025-08-07T14:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (река)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал пенсионерку в городе Новая Каховка Херсонской области, женщина госпитализирована, сообщила администрация города. "В результате сброса с БПЛА пострадала местная жительница 1951 года рождения, которая получила многочисленные осколочные ранения", - говорится в сообщении. Атака на 74-летнюю женщину произошла возле одного из магазинов, ее госпитализировали. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
Украинский дрон атаковал пенсионерку в Херсонской области
В Новой Каховке в Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал пенсионерку