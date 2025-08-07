https://ria.ru/20250807/bespilotnik-2033842882.html
Мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани
Мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 07.08.2025
Мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T06:42:00+03:00
2025-08-07T06:42:00+03:00
2025-08-07T06:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
славянск-на-кубани
краснодарский край
красноармейский район
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.Ранее оперативный штаб региона сообщал, что обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов, пострадавших тут не было."В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь", - написал Кондратьев.Он отметил, что небольшие возгорания после падения обломков были в Красноармейском районе, их быстро ликвидировали, обошлось без пострадавших.Кроме того, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск-на-кубани
краснодарский край
красноармейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c5eb90ecbf1159bd6f6eb6aa4b317a4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край, красноармейский район, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Красноармейский район, Вениамин Кондратьев
Мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани
Мужчина пострадал при падении БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали