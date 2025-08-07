Рейтинг@Mail.ru
Мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 07.08.2025
Мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани
славянск-на-кубани
краснодарский край
красноармейский район
вениамин кондратьев
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.Ранее оперативный штаб региона сообщал, что обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов, пострадавших тут не было."В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь", - написал Кондратьев.Он отметил, что небольшие возгорания после падения обломков были в Красноармейском районе, их быстро ликвидировали, обошлось без пострадавших.Кроме того, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов, пострадавших тут не было.
Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь", - написал Кондратьев.
Он отметил, что небольшие возгорания после падения обломков были в Красноармейском районе, их быстро ликвидировали, обошлось без пострадавших.
Кроме того, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, пострадавших и разрушений нет.
