https://ria.ru/20250807/bespilotnik-2033842882.html

Мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

Мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 07.08.2025

Мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T06:42:00+03:00

2025-08-07T06:42:00+03:00

2025-08-07T06:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

славянск-на-кубани

краснодарский край

красноармейский район

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.Ранее оперативный штаб региона сообщал, что обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов, пострадавших тут не было."В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь", - написал Кондратьев.Он отметил, что небольшие возгорания после падения обломков были в Красноармейском районе, их быстро ликвидировали, обошлось без пострадавших.Кроме того, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

славянск-на-кубани

краснодарский край

красноармейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край, красноармейский район, вениамин кондратьев