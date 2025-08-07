https://ria.ru/20250807/belgorod-2033892609.html

ВСУ за сутки обстреляли девять районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали почти 140 беспилотниками девять районов Белгородской области, 10 мирных жителей пострадали, все проходят лечение РИА Новости, 07.08.2025

БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали почти 140 беспилотниками девять районов Белгородской области, 10 мирных жителей пострадали, все проходят лечение амбулаторно, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 55 населенных пунктов в 9 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 56 снарядов и зафиксированы атаки 139 беспилотников, из них 53 дрона были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, двух коммерческих и социальном объектах, объекте связи, административном здании и 32 транспортных средствах. "В Белгородском районе… совершены атаки 8 БПЛА, 2 из которых сбиты. В посёлке Октябрьский от детонации дрона рядом с коммерческим объектом пострадали четверо подростков… В Борисовском районе по сёлам Акулиновка, Байцуры, Грузское и Новоалександровка выпущен один боеприпас и совершены атаки 11 БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе 9 населенных пунктов подверглись атакам 27 БПЛА, ранены три мирных жителя, Волоконовский район атакован 6 БПЛА. По данным главы области, в Грайворонском округе выпущено 20 боеприпасов и совершены атаки 31 БПЛА, ранены три человека. В Краснояружском районе по 11 населенным пунктам выпущен 31 боеприпас и нанесены удары 22 БПЛА, отметил губернатор. "Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 4 БПЛА... Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 2 БПЛА. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 28 БПЛА, из которых 24 подавлены", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

