Суд оставил в СИЗО полицейского по делу главреда Baza
15:36 07.08.2025
Суд оставил в СИЗО полицейского по делу главреда Baza
происшествия
белгород
александр селиванов
глеб трифонов
telegram-канал baza
московский городской суд
обыски в офисе telegram-канала baza
россия
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова в рамках дела главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, сообщили РИА Новости в суде. "Суд оставил постановление Замоскворецкого суда Москвы без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в инстанции. Ранее Селиванов в суде признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма около 137 тысяч рублей. Помимо Селиванова под арестом оказались оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев и начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Сегодня суд также должен был рассмотреть жалобу на арест Аблаева, однако заседание отложили на пятницу в связи с неявкой его защитника.
происшествия, белгород, александр селиванов, глеб трифонов, telegram-канал baza, московский городской суд, обыски в офисе telegram-канала baza, россия
Происшествия, Белгород, Александр Селиванов, Глеб Трифонов, Telegram-канал Baza, Московский городской суд, Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Россия
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова в рамках дела главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оставил постановление Замоскворецкого суда Москвы без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в инстанции.
Ранее Селиванов в суде признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма около 137 тысяч рублей.
Помимо Селиванова под арестом оказались оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев и начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев.
По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Сегодня суд также должен был рассмотреть жалобу на арест Аблаева, однако заседание отложили на пятницу в связи с неявкой его защитника.
