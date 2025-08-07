https://ria.ru/20250807/baza-2033959161.html

Суд оставил в СИЗО полицейского по делу главреда Baza

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова в рамках дела главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, сообщили РИА Новости в суде. "Суд оставил постановление Замоскворецкого суда Москвы без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в инстанции. Ранее Селиванов в суде признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма около 137 тысяч рублей. Помимо Селиванова под арестом оказались оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев и начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Сегодня суд также должен был рассмотреть жалобу на арест Аблаева, однако заседание отложили на пятницу в связи с неявкой его защитника.

