https://ria.ru/20250807/baza-2033958004.html

Двое полицейских были лично не знакомы с главредом Baza, рассказал адвокат

2025-08-07T15:31:00+03:00

происшествия

глеб трифонов

telegram-канал baza

алексей михальчик

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030908063_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c2dd47bd59ad1675be9f9187f758f053.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Адвокат главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова заявил РИА Новости, что полицейские из Красноярска и Белгорода, которые, по версии следствия, получали деньги за служебную информацию, лично знакомы с журналистом не были. Согласно оглашенным в Мосгорсуде в ходе рассмотрения жалобы на арест Трифонова материалам, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов заявляли, что Трифонову было известно о том, что они являются сотрудниками полиции. "Ковалев и Селиванов утверждали, что Трифонову известно было о том, что они являются сотрудниками полиции, однако непосредственно обстоятельства этого знакомства отказались назвать. При этом подтвердили, что лично знакомы не были, общались только в Telegram. И вопрос защитников относительно того, как конкретно Трифонов мог узнать должность и место работы, был отведен следователем", - пояснил РИА Новости адвокат Трифонова Алексей Михальчик. В четверг Мосгорсуд отказался выпустить Трифонова из СИЗО. По версии следствия, трое полицейских – Ковалев, Селиванов и начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев - передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все они арестованы в Москве.

2025

Новости

