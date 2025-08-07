Рейтинг@Mail.ru
Двое полицейских были лично не знакомы с главредом Baza, рассказал адвокат - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/baza-2033958004.html
Двое полицейских были лично не знакомы с главредом Baza, рассказал адвокат
Двое полицейских были лично не знакомы с главредом Baza, рассказал адвокат - РИА Новости, 07.08.2025
Двое полицейских были лично не знакомы с главредом Baza, рассказал адвокат
Адвокат главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова заявил РИА Новости, что полицейские из Красноярска и Белгорода, которые, по версии следствия,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:31:00+03:00
2025-08-07T15:31:00+03:00
происшествия
глеб трифонов
telegram-канал baza
алексей михальчик
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030908063_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c2dd47bd59ad1675be9f9187f758f053.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Адвокат главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова заявил РИА Новости, что полицейские из Красноярска и Белгорода, которые, по версии следствия, получали деньги за служебную информацию, лично знакомы с журналистом не были. Согласно оглашенным в Мосгорсуде в ходе рассмотрения жалобы на арест Трифонова материалам, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов заявляли, что Трифонову было известно о том, что они являются сотрудниками полиции. "Ковалев и Селиванов утверждали, что Трифонову известно было о том, что они являются сотрудниками полиции, однако непосредственно обстоятельства этого знакомства отказались назвать. При этом подтвердили, что лично знакомы не были, общались только в Telegram. И вопрос защитников относительно того, как конкретно Трифонов мог узнать должность и место работы, был отведен следователем", - пояснил РИА Новости адвокат Трифонова Алексей Михальчик. В четверг Мосгорсуд отказался выпустить Трифонова из СИЗО. По версии следствия, трое полицейских – Ковалев, Селиванов и начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев - передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все они арестованы в Москве.
https://ria.ru/20250729/arest-2032081215.html
https://ria.ru/20250807/zalog-2033888073.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030908063_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_033f3ee7f96a1ec03c998e98ad606cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, глеб трифонов, telegram-канал baza, алексей михальчик, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Глеб Трифонов, Telegram-канал Baza, Алексей Михальчик, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Двое полицейских были лично не знакомы с главредом Baza, рассказал адвокат

Адвокат Михальчик заявил, что двое полицейских были не знакомы с главредом Baza

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Адвокат главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова заявил РИА Новости, что полицейские из Красноярска и Белгорода, которые, по версии следствия, получали деньги за служебную информацию, лично знакомы с журналистом не были.
Согласно оглашенным в Мосгорсуде в ходе рассмотрения жалобы на арест Трифонова материалам, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов заявляли, что Трифонову было известно о том, что они являются сотрудниками полиции.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Полицейский, признавший вину по делу о Baza, обжаловал арест
29 июля, 10:18
"Ковалев и Селиванов утверждали, что Трифонову известно было о том, что они являются сотрудниками полиции, однако непосредственно обстоятельства этого знакомства отказались назвать. При этом подтвердили, что лично знакомы не были, общались только в Telegram. И вопрос защитников относительно того, как конкретно Трифонов мог узнать должность и место работы, был отведен следователем", - пояснил РИА Новости адвокат Трифонова Алексей Михальчик.
В четверг Мосгорсуд отказался выпустить Трифонова из СИЗО.
По версии следствия, трое полицейских – Ковалев, Селиванов и начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев - передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все они арестованы в Москве.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Защита главреда Baza попросила отпустить его из СИЗО под залог
Вчера, 12:00
 
ПроисшествияГлеб ТрифоновTelegram-канал BazaАлексей МихальчикМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала