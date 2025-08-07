Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ арестовали трех человек по подозрению в подготовке госпереворота
14:53 07.08.2025
В ФРГ арестовали трех человек по подозрению в подготовке госпереворота
Правоохранители в немецкой федеральной земле Бавария арестовали трех человек по подозрению в членстве в террористической организации и подготовке к совершению...
в мире
бавария
германия
мюнхен
бундестаг германии
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Правоохранители в немецкой федеральной земле Бавария арестовали трех человек по подозрению в членстве в террористической организации и подготовке к совершению государственной измены, сообщается в пресс-релизе местной полиции. Руководители этой преступной группы во главе с принцем Ройсом, немецким аристократом из княжеского рода Ройс, были задержаны 7 декабря 2022 года по всей Германии. В ходе масштабного расследования были установлены и другие лица, предположительно, оказывавшие группе различную поддержку. "Прокуратура Мюнхена получила от Высшего земельного суда Мюнхена ордера на арест трёх подозреваемых по подозрению в членстве в террористической организации и подготовке государственной измены. Ордера на арест и выданные судом ордера на обыск были приведены в исполнение сегодня", - сообщается в документе. Расследованием в отношении шести человек из этой группировки, троих из которых арестовали, занималось подразделение государственной безопасности управления уголовной полиции Баварии. Задержанных подозревают в том, что они планировали насильственно свергнуть существующий государственный строй и заменить его собственной формой правления, основные принципы которой уже были разработаны. Помимо членства в группировке, лиц подозревают в участии в тренировочных стрельбах из короткоствольного и длинноствольного оружия на бывшем военном стрельбище недалеко от Байройта в апреле 2022 года вместе с ключевыми членами организации, ранее арестованными в других местах. По имеющейся информации, в ходе тренировочных стрельб члены преступной группировки готовились к возможному нападению на Бундестаг. Обыски прошли в четверг утром на восьми объектах в Баварии, Саксонии, Тюрингии, в ходе которых помимо предметов, подпадающих под действие закона об оружии, были изъяты устройства хранения данных, которые в настоящее время изучаются на предмет доказательств. В общей сложности в операции было задействовано около 300 полицейских. В декабре 2023 года генеральная прокуратура Германии предъявила Генриху XIII из княжеского рода Ройс обвинения по делу о подготовке государственного переворота, сообщало издание Spiegel. Еще восьми подозреваемым были предъявлены обвинения в суде Мюнхена, а девяти - в Штутгарте. Подсудимые обвиняются в членстве в террористической организации или ее поддержке, а также в государственной измене. По данным следствия, Генрих XIII собирался возглавить совет заговорщиков, который после переворота должен был вести переговоры о новом государственном устройстве Германии со странами, победившими во Второй мировой войне.
бавария
германия
мюнхен
в мире, бавария, германия, мюнхен, бундестаг германии
В мире, Бавария, Германия, Мюнхен, Бундестаг Германии
В ФРГ арестовали трех человек по подозрению в подготовке госпереворота

Полиция Баварии арестовала трех человек по подозрению в подготовке госпереворота

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Правоохранители в немецкой федеральной земле Бавария арестовали трех человек по подозрению в членстве в террористической организации и подготовке к совершению государственной измены, сообщается в пресс-релизе местной полиции.
Руководители этой преступной группы во главе с принцем Ройсом, немецким аристократом из княжеского рода Ройс, были задержаны 7 декабря 2022 года по всей Германии. В ходе масштабного расследования были установлены и другие лица, предположительно, оказывавшие группе различную поддержку.
"Прокуратура Мюнхена получила от Высшего земельного суда Мюнхена ордера на арест трёх подозреваемых по подозрению в членстве в террористической организации и подготовке государственной измены. Ордера на арест и выданные судом ордера на обыск были приведены в исполнение сегодня", - сообщается в документе.
Расследованием в отношении шести человек из этой группировки, троих из которых арестовали, занималось подразделение государственной безопасности управления уголовной полиции Баварии. Задержанных подозревают в том, что они планировали насильственно свергнуть существующий государственный строй и заменить его собственной формой правления, основные принципы которой уже были разработаны.
Помимо членства в группировке, лиц подозревают в участии в тренировочных стрельбах из короткоствольного и длинноствольного оружия на бывшем военном стрельбище недалеко от Байройта в апреле 2022 года вместе с ключевыми членами организации, ранее арестованными в других местах. По имеющейся информации, в ходе тренировочных стрельб члены преступной группировки готовились к возможному нападению на Бундестаг.
Обыски прошли в четверг утром на восьми объектах в Баварии, Саксонии, Тюрингии, в ходе которых помимо предметов, подпадающих под действие закона об оружии, были изъяты устройства хранения данных, которые в настоящее время изучаются на предмет доказательств. В общей сложности в операции было задействовано около 300 полицейских.
В декабре 2023 года генеральная прокуратура Германии предъявила Генриху XIII из княжеского рода Ройс обвинения по делу о подготовке государственного переворота, сообщало издание Spiegel. Еще восьми подозреваемым были предъявлены обвинения в суде Мюнхена, а девяти - в Штутгарте. Подсудимые обвиняются в членстве в террористической организации или ее поддержке, а также в государственной измене.
По данным следствия, Генрих XIII собирался возглавить совет заговорщиков, который после переворота должен был вести переговоры о новом государственном устройстве Германии со странами, победившими во Второй мировой войне.
