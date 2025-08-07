Рейтинг@Mail.ru
09:15 07.08.2025 (обновлено: 12:54 07.08.2025)
Учреждения Москвы сэкономили 500 млн рублей за счет котировочных сессий
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года московские заказчики провели свыше 2 тысяч совместных котировочных сессий на Портале поставщиков, за счет чего городские учреждения сэкономили почти 500 миллионов рублей, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.По ее словам, с помощью указанного формата на платформе заказчики могут присоединяться к закупкам, которые инициируют другие учреждения этого же субъекта."Крупные закупки привлекают больше поставщиков, это способствует повышению конкуренции между ними и позволяет экономить бюджетные средства. За январь – июнь этого года на портале состоялось более 2 тысяч совместных закупок на 1,2 миллиарда рублей, что на 35% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. В результате город сэкономил 486 миллионов рублей – на 73% больше, чем в первом полугодии 2024 года", – отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Функция совместных закупок для столичных заказчиков появилась на платформе два года назад. Организатор котировочной сессии должен указать формат "Совместная закупка", далее он приглашает одного или нескольких заказчиков из своего региона, которым нужно купить продукцию такой же категории. Каждый заказчик должен указать число товаров, затем закупку можно публиковать.Как сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, самая большая часть в объеме совместных закупок – стройтовары (309,2 миллиона рублей), далее идут хозтовары и бытовая техника (123,8 миллиона рублей), затем – бумага и канцтовары (96 миллионов рублей).Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал, что с января по июнь этого года на Портале поставщиков было проведено закупок на сумму почти 58 миллиардов рублей.Портал поставщиков заработал 12 лет назад. Он был создан для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя свыше 3,2 миллиона разных наименований. Каждый день на портале проводят примерно 1,5 тысячи контрактов.Ранее Багреева сообщала, что количество государственных и муниципальных заказчиков, которые покупают товары и услуги на Портале поставщиков столицы, выросло до 60 тысяч.
Заместитель мэра Москвы руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева
Количество заказчиков на Портале поставщиков Москвы достигло 60 тысяч
5 августа, 09:15
