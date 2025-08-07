https://ria.ru/20250807/ataka-2033869169.html

Система подачи судебных дел в США подверглась хакерской атаке, пишут СМИ

Система подачи судебных дел в США подверглась хакерской атаке, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025

Система подачи судебных дел в США подверглась хакерской атаке, пишут СМИ

Электронная система подачи дел, используемая федеральной судебной системой США, подверглась масштабной кибератаке, в результате которой, вероятно, были раскрыты РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T10:43:00+03:00

2025-08-07T10:43:00+03:00

2025-08-07T10:43:00+03:00

в мире

сша

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148228/81/1482288199_0:127:2501:1533_1920x0_80_0_0_967d12a51356cbfe68c0b9ebf615f0ee.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Электронная система подачи дел, используемая федеральной судебной системой США, подверглась масштабной кибератаке, в результате которой, вероятно, были раскрыты конфиденциальные данные судов в ряде американских штатов, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Есть опасения, что в результате хакерской атаке, о которой не сообщалось ранее, могли быть раскрыты личности информаторов, участвующих в уголовных делах в нескольких федеральных окружных судах", - сообщили источники. Как пишет Politico, помимо записей о свидетелях и обвиняемых, сотрудничающих с правоохранительными органами, система содержит другую конфиденциальную информацию, которая может представлять интерес для иностранных хакеров или преступников. Например, речь может идти о засекреченных обвинительных заключениях, а также о данных по ордерам на аресты и обыскам, которые подозреваемые в совершении преступлений могут использовать, чтобы избежать задержания. По словам источника, административное управление судов США, которое управляет федеральной системой подачи судебных исков, впервые определило степень серьезности проблемы в начале июля. Пока не ясно, кто стоит за взломом, отмечает Politico.

https://ria.ru/20250724/nato-2031099735.html

https://ria.ru/20250415/kitay-2011323778.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, politico