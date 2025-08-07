Система подачи судебных дел в США подверглась хакерской атаке, пишут СМИ
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Электронная система подачи дел, используемая федеральной судебной системой США, подверглась масштабной кибератаке, в результате которой, вероятно, были раскрыты конфиденциальные данные судов в ряде американских штатов, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Есть опасения, что в результате хакерской атаке, о которой не сообщалось ранее, могли быть раскрыты личности информаторов, участвующих в уголовных делах в нескольких федеральных окружных судах", - сообщили источники.
Как пишет Politico, помимо записей о свидетелях и обвиняемых, сотрудничающих с правоохранительными органами, система содержит другую конфиденциальную информацию, которая может представлять интерес для иностранных хакеров или преступников. Например, речь может идти о засекреченных обвинительных заключениях, а также о данных по ордерам на аресты и обыскам, которые подозреваемые в совершении преступлений могут использовать, чтобы избежать задержания.
По словам источника, административное управление судов США, которое управляет федеральной системой подачи судебных исков, впервые определило степень серьезности проблемы в начале июля. Пока не ясно, кто стоит за взломом, отмечает Politico.
