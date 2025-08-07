Рейтинг@Mail.ru
Система подачи судебных дел в США подверглась хакерской атаке, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/ataka-2033869169.html
Система подачи судебных дел в США подверглась хакерской атаке, пишут СМИ
Система подачи судебных дел в США подверглась хакерской атаке, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025
Система подачи судебных дел в США подверглась хакерской атаке, пишут СМИ
Электронная система подачи дел, используемая федеральной судебной системой США, подверглась масштабной кибератаке, в результате которой, вероятно, были раскрыты РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T10:43:00+03:00
2025-08-07T10:43:00+03:00
в мире
сша
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148228/81/1482288199_0:127:2501:1533_1920x0_80_0_0_967d12a51356cbfe68c0b9ebf615f0ee.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Электронная система подачи дел, используемая федеральной судебной системой США, подверглась масштабной кибератаке, в результате которой, вероятно, были раскрыты конфиденциальные данные судов в ряде американских штатов, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Есть опасения, что в результате хакерской атаке, о которой не сообщалось ранее, могли быть раскрыты личности информаторов, участвующих в уголовных делах в нескольких федеральных окружных судах", - сообщили источники. Как пишет Politico, помимо записей о свидетелях и обвиняемых, сотрудничающих с правоохранительными органами, система содержит другую конфиденциальную информацию, которая может представлять интерес для иностранных хакеров или преступников. Например, речь может идти о засекреченных обвинительных заключениях, а также о данных по ордерам на аресты и обыскам, которые подозреваемые в совершении преступлений могут использовать, чтобы избежать задержания. По словам источника, административное управление судов США, которое управляет федеральной системой подачи судебных исков, впервые определило степень серьезности проблемы в начале июля. Пока не ясно, кто стоит за взломом, отмечает Politico.
https://ria.ru/20250724/nato-2031099735.html
https://ria.ru/20250415/kitay-2011323778.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148228/81/1482288199_144:0:2356:1659_1920x0_80_0_0_2dd3fa08aa4e29515f8d6340e204a72c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, politico
В мире, США, Politico
Система подачи судебных дел в США подверглась хакерской атаке, пишут СМИ

Politico: система подачи судебных дел в США подверглась масштабной кибератаке

© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Fotolia / Glebstock
Хакер за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Электронная система подачи дел, используемая федеральной судебной системой США, подверглась масштабной кибератаке, в результате которой, вероятно, были раскрыты конфиденциальные данные судов в ряде американских штатов, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Есть опасения, что в результате хакерской атаке, о которой не сообщалось ранее, могли быть раскрыты личности информаторов, участвующих в уголовных делах в нескольких федеральных окружных судах", - сообщили источники.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
МИД назвал заявления НАТО о причастности России к кибератакам фейком
24 июля, 12:09
Как пишет Politico, помимо записей о свидетелях и обвиняемых, сотрудничающих с правоохранительными органами, система содержит другую конфиденциальную информацию, которая может представлять интерес для иностранных хакеров или преступников. Например, речь может идти о засекреченных обвинительных заключениях, а также о данных по ордерам на аресты и обыскам, которые подозреваемые в совершении преступлений могут использовать, чтобы избежать задержания.
По словам источника, административное управление судов США, которое управляет федеральной системой подачи судебных исков, впервые определило степень серьезности проблемы в начале июля. Пока не ясно, кто стоит за взломом, отмечает Politico.
Мужчина в форме с нашивкой в виде флага США перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Китай пожаловался на кибератаки со стороны США
15 апреля, 11:26
 
В миреСШАPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала