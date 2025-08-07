В Ростовской области отразили атаку ВСУ ВСУ

https://ria.ru/20250807/ataka-2033840882.html
Атаку отразили в Чертковском и Миллеровском районах на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Атаку отразили в Чертковском и Миллеровском районах на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши военные ночью отразили атаку по северу области: в Чертковском и Миллеровском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Информация о последствиях на земле, по его словам, уточняется.
