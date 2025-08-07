Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после экстренной посадки А321 в Астрахани - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 07.08.2025 (обновлено: 11:53 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/astrahan-2033884566.html
Прокуратура начала проверку после экстренной посадки А321 в Астрахани
Прокуратура начала проверку после экстренной посадки А321 в Астрахани - РИА Новости, 07.08.2025
Прокуратура начала проверку после экстренной посадки А321 в Астрахани
Южная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку после внеплановой посадки самолета в Астрахани по техническим причинам. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:46:00+03:00
2025-08-07T11:53:00+03:00
происшествия
астрахань
москва
сочи
уральские авиалинии
airbus a321
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937570494_310:154:1503:825_1920x0_80_0_0_c03f44d376628d9299ba5e6e1ee3f665.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку после внеплановой посадки самолета в Астрахани по техническим причинам.Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. В аэропорту агентству уточнили, что внеплановая посадка произошла по техническим причинам."Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Астраханской области", - говорится в сообщении.Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются, по итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, отметили в ведомстве.В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что в настоящее время на месте работают технические специалисты авиакомпании."Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250807/samolet-2033879113.html
астрахань
москва
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937570494_135:0:1384:937_1920x0_80_0_0_e85c8802d613eb08211aa39e424fac61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, москва, сочи, уральские авиалинии, airbus a321
Происшествия, Астрахань, Москва, Сочи, Уральские авиалинии, Airbus A321
Прокуратура начала проверку после экстренной посадки А321 в Астрахани

Прокуратура начала проверку после внеплановой посадки самолета в Астрахани

CC BY-SA 4.0 / Svetlov Artem / Astrakhan airport terminal (cropped)Аэропорт Астрахани
Аэропорт Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Svetlov Artem / Astrakhan airport terminal (cropped)
Аэропорт Астрахани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку после внеплановой посадки самолета в Астрахани по техническим причинам.
Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. В аэропорту агентству уточнили, что внеплановая посадка произошла по техническим причинам.
"Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Астраханской области", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются, по итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, отметили в ведомстве.
В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что в настоящее время на месте работают технические специалисты авиакомпании.
"Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолёт авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи
Вчера, 11:23
 
ПроисшествияАстраханьМоскваСочиУральские авиалинииAirbus A321
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала