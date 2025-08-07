https://ria.ru/20250807/astrahan-2033884566.html

Прокуратура начала проверку после экстренной посадки А321 в Астрахани

Южная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку после внеплановой посадки самолета в Астрахани по техническим причинам. РИА Новости, 07.08.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку после внеплановой посадки самолета в Астрахани по техническим причинам.Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. В аэропорту агентству уточнили, что внеплановая посадка произошла по техническим причинам."Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Астраханской области", - говорится в сообщении.Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются, по итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, отметили в ведомстве.В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что в настоящее время на месте работают технические специалисты авиакомпании."Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении.

