Максима Галкина* сбила машина в Латвии
21:36 07.08.2025 (обновлено: 21:54 07.08.2025)
Юморист Максим Галкин* попал в ДТП во время прогулки в латвийском городе Юрмале, сообщил Telegram-канал Shot.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Юморист Максим Галкин* попал в ДТП во время прогулки в латвийском городе Юрмале, сообщил Telegram-канал Shot.По данным источника, инцидент произошел, когда артист ехал на велосипеде по улице Видус-проспект. В какой-то момент автомобиль Volkswagen, за рулем которого была женщина, влетел в него сбоку. Юморист получил травмы."В результате столкновения комик получил травму руки — его порезало осколками разбитого стекла. В итоге на последнем концерте на сцене артист выступал с забинтованной кистью", — говорится в материале.Ни сам Галкин*, ни его супруга Алла Пугачева пока инцидент никак не комментировали.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Максим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Юморист Максим Галкин* попал в ДТП во время прогулки в латвийском городе Юрмале, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, инцидент произошел, когда артист ехал на велосипеде по улице Видус-проспект. В какой-то момент автомобиль Volkswagen, за рулем которого была женщина, влетел в него сбоку. Юморист получил травмы.
"В результате столкновения комик получил травму руки — его порезало осколками разбитого стекла. В итоге на последнем концерте на сцене артист выступал с забинтованной кистью", — говорится в материале.
Ни сам Галкин*, ни его супруга Алла Пугачева пока инцидент никак не комментировали.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
