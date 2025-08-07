https://ria.ru/20250807/artist-2034033830.html
Максима Галкина* сбила машина в Латвии
Максима Галкина* сбила машина в Латвии - РИА Новости, 07.08.2025
Максима Галкина* сбила машина в Латвии
Юморист Максим Галкин* попал в ДТП во время прогулки в латвийском городе Юрмале, сообщил Telegram-канал Shot. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T21:36:00+03:00
2025-08-07T21:36:00+03:00
2025-08-07T21:54:00+03:00
латвия
юрмала
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871958264_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_b7d9a40448c1b2f88a31c3757889e8a8.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Юморист Максим Галкин* попал в ДТП во время прогулки в латвийском городе Юрмале, сообщил Telegram-канал Shot.По данным источника, инцидент произошел, когда артист ехал на велосипеде по улице Видус-проспект. В какой-то момент автомобиль Volkswagen, за рулем которого была женщина, влетел в него сбоку. Юморист получил травмы."В результате столкновения комик получил травму руки — его порезало осколками разбитого стекла. В итоге на последнем концерте на сцене артист выступал с забинтованной кистью", — говорится в материале.Ни сам Галкин*, ни его супруга Алла Пугачева пока инцидент никак не комментировали.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250616/pugacheva-2023138370.html
латвия
юрмала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871958264_187:0:2612:1819_1920x0_80_0_0_148f04601b9582773807fdc0b37adede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, юрмала, в мире, происшествия
Латвия, Юрмала, В мире, Происшествия
Максима Галкина* сбила машина в Латвии
Shot: Максим Галкин попал в ДТП в латвийской Юрмале