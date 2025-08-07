Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под домашний арест экс-главу управления ПФР в Нижневартовске - РИА Новости, 07.08.2025
09:36 07.08.2025 (обновлено: 09:40 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/arest-2033858408.html
Суд отправил под домашний арест экс-главу управления ПФР в Нижневартовске
Суд отправил под домашний арест экс-главу управления ПФР в Нижневартовске - РИА Новости, 07.08.2025
Суд отправил под домашний арест экс-главу управления ПФР в Нижневартовске
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске Юрия Гончарука по делу о покушении на убийство,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:36:00+03:00
2025-08-07T09:40:00+03:00
москва
пенсионный фонд рф
происшествия
россия
нижневартовск
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске Юрия Гончарука по делу о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в инстанции."Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гончарука Юрия Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, на срок 1 месяц 5 суток", - сказали в суде.Согласно вменяемым статьям, следствие также считает, что Гончарук был подстрекателем убийства, а также пособником, то есть помогал советами и указаниями.
москва
россия
нижневартовск
москва, пенсионный фонд рф, происшествия, россия, нижневартовск
Москва, Пенсионный фонд РФ, Происшествия, Россия, Нижневартовск
Суд отправил под домашний арест экс-главу управления ПФР в Нижневартовске

Экс-главу управления ПФР в Нижневартовске Гончарука отправили под домашний арест

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске Юрия Гончарука по делу о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гончарука Юрия Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, на срок 1 месяц 5 суток", - сказали в суде.
Согласно вменяемым статьям, следствие также считает, что Гончарук был подстрекателем убийства, а также пособником, то есть помогал советами и указаниями.
Ирина Жданкина в Тверском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Замглавы Химок Жданкину отправили под домашний арест
25 июля, 17:36
 
МоскваПенсионный фонд РФПроисшествияРоссияНижневартовск
 
 
