Суд отправил под домашний арест экс-главу управления ПФР в Нижневартовске
Суд отправил под домашний арест экс-главу управления ПФР в Нижневартовске - РИА Новости, 07.08.2025
Суд отправил под домашний арест экс-главу управления ПФР в Нижневартовске
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске Юрия Гончарука по делу о покушении на убийство,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:36:00+03:00
2025-08-07T09:36:00+03:00
2025-08-07T09:40:00+03:00
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске Юрия Гончарука по делу о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в инстанции."Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гончарука Юрия Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, на срок 1 месяц 5 суток", - сказали в суде.Согласно вменяемым статьям, следствие также считает, что Гончарук был подстрекателем убийства, а также пособником, то есть помогал советами и указаниями.
