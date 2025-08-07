https://ria.ru/20250807/arest-2033858408.html

Суд отправил под домашний арест экс-главу управления ПФР в Нижневартовске

Суд отправил под домашний арест экс-главу управления ПФР в Нижневартовске - РИА Новости, 07.08.2025

Суд отправил под домашний арест экс-главу управления ПФР в Нижневартовске

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске Юрия Гончарука по делу о покушении на убийство,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T09:36:00+03:00

2025-08-07T09:36:00+03:00

2025-08-07T09:40:00+03:00

москва

пенсионный фонд рф

происшествия

россия

нижневартовск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске Юрия Гончарука по делу о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в инстанции."Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гончарука Юрия Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, на срок 1 месяц 5 суток", - сказали в суде.Согласно вменяемым статьям, следствие также считает, что Гончарук был подстрекателем убийства, а также пособником, то есть помогал советами и указаниями.

https://ria.ru/20250725/zhdankina-2031480328.html

москва

россия

нижневартовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, пенсионный фонд рф, происшествия, россия, нижневартовск