Стекла смартфонов и часов Apple будут делать в США, заявил Тим Кук
Стекла смартфонов и часов Apple будут делать в США, заявил Тим Кук
Глава Apple Тим Кук заявил, что вскоре производимые компанией смартфоны и умные часы будут оснащаться стеклом, сделанным в США. РИА Новости, 07.08.2025
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Глава Apple Тим Кук заявил, что вскоре производимые компанией смартфоны и умные часы будут оснащаться стеклом, сделанным в США. "Впервые: каждый новый iPhone, абсолютно каждые новые Apple Watch, проданные где угодно в мире, будут содержать стеклянное покрытие, сделанное в Кентукки", - сказал Кук в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что в этом штате будет построена "самая большая и продвинутая линия по производству стекла для смартфонов". Apple переносит часть производства в США из-за угрозы американских санкций против Китая. Как сообщил ранее Трамп, компания обещала осуществить инвестиции в строительство и организацию производства в США в размере 600 миллионов долларов. Эксперты допускают, что это сделает производимые ей товары дороже.
Стекла смартфонов и часов Apple будут делать в США, заявил Тим Кук
