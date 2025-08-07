https://ria.ru/20250807/alkogol-2033909902.html

В Сочи арестовали вторую женщину, продававшую чачу, которой отравились люди

В Сочи арестовали вторую женщину, продававшую чачу, которой отравились люди

СОЧИ, 7 авг - РИА Новости. Адлерский районный суд Сочи арестовал 71-летнюю жительницу Сочи, продававшую кустарную чачу, которой, предположительно, отравились люди, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края."В отношении второй обвиняемой, 71-летней жительницы города Сочи, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 1 месяц 30 суток", - говорится в сообщении.Ранее Адлерский районный суд Сочи арестовал по этому делу 30-летнюю женщину. В социальных сетях упоминается, что обвиняемые состоят в родственных отношениях.В среду МВД сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления.Волк отмечала, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.По версии следствия, обвиняемая и ее напарница по торговой точке на "Казачьем" рынке знали, что алкоголь, который они продали под видом домашнего вина и чачи, изготовили неустановленные лица кустарным способом, количество проданного алкоголя неизвестно. Пресс-служба судов Кубани также сообщила о человеке, который скончался после госпитализации с токсическим отравлением. Ещё четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.

