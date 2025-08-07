Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности об отравившихся самодельным алкоголем на Кубани
11:49 07.08.2025 (обновлено: 12:35 07.08.2025)
Появились подробности об отравившихся самодельным алкоголем на Кубани
происшествия
челябинская область
сочи
коркино
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Две жительницы Челябинской области скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, который они выпили, вернувшись домой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, две жительницы Челябинской области, подруги 35 и 37 лет, вернулись из Сочи в конце июля. "Одна скончалась 1 августа в квартире, вторая - в больнице в ночь с 1 на 2 августа. Одна - в Коркино, вторая - в Челябинске, но распивали (купленный на рынке алкоголь - ред.) в Коркино", - сказал собеседник агентства. В среду МВД сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления. Волк отмечала, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.
происшествия, челябинская область, сочи, коркино, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинская область, Сочи, Коркино, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Две жительницы Челябинской области скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, который они выпили, вернувшись домой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По данным источника, две жительницы Челябинской области, подруги 35 и 37 лет, вернулись из Сочи в конце июля.
В Екатеринбурге задержали производителя контрафактного алкоголя
23 июля, 18:05
В Екатеринбурге задержали производителя контрафактного алкоголя
23 июля, 18:05
"Одна скончалась 1 августа в квартире, вторая - в больнице в ночь с 1 на 2 августа. Одна - в Коркино, вторая - в Челябинске, но распивали (купленный на рынке алкоголь - ред.) в Коркино", - сказал собеседник агентства.
В среду МВД сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления.
Волк отмечала, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Стали известны подробности дела о гибели 44 жителей Урала от метанола
2 марта, 04:45
 
ПроисшествияЧелябинская областьСочиКоркиноИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
