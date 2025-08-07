https://ria.ru/20250807/alkogol-2033885598.html
Появились подробности об отравившихся самодельным алкоголем на Кубани
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Две жительницы Челябинской области скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, который они выпили, вернувшись домой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, две жительницы Челябинской области, подруги 35 и 37 лет, вернулись из Сочи в конце июля. "Одна скончалась 1 августа в квартире, вторая - в больнице в ночь с 1 на 2 августа. Одна - в Коркино, вторая - в Челябинске, но распивали (купленный на рынке алкоголь - ред.) в Коркино", - сказал собеседник агентства. В среду МВД сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления. Волк отмечала, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.
