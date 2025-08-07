https://ria.ru/20250807/alkogol-2033885598.html

Появились подробности об отравившихся самодельным алкоголем на Кубани

Появились подробности об отравившихся самодельным алкоголем на Кубани - РИА Новости, 07.08.2025

Появились подробности об отравившихся самодельным алкоголем на Кубани

Две жительницы Челябинской области скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, который они выпили, вернувшись домой,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T11:49:00+03:00

2025-08-07T11:49:00+03:00

2025-08-07T12:35:00+03:00

происшествия

челябинская область

сочи

коркино

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Две жительницы Челябинской области скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, который они выпили, вернувшись домой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, две жительницы Челябинской области, подруги 35 и 37 лет, вернулись из Сочи в конце июля. "Одна скончалась 1 августа в квартире, вторая - в больнице в ночь с 1 на 2 августа. Одна - в Коркино, вторая - в Челябинске, но распивали (купленный на рынке алкоголь - ред.) в Коркино", - сказал собеседник агентства. В среду МВД сообщало, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержаны две жительницы Краснодарского края, подозреваемые в причастности к отравлению граждан алкоголем. Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления. Волк отмечала, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030914877.html

https://ria.ru/20250302/otravlenie-2002528947.html

челябинская область

сочи

коркино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, сочи, коркино, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)