https://ria.ru/20250807/albom-2033984321.html

Бизнесмен Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома Гуфа

Бизнесмен Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома Гуфа - РИА Новости, 07.08.2025

Бизнесмен Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома Гуфа

Бизнесмен Игорь Рыбаков сообщил, что сделка с покупкой первого альбома рэпера Гуфа (Алексея Долматова) "Город дорог" разорвана. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T17:00:00+03:00

2025-08-07T17:00:00+03:00

2025-08-07T17:01:00+03:00

шоубиз

игорь рыбаков

guf (алексей долматов)

рэп

россия

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904216856_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_b604c8f87d42856c414005342a695680.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бизнесмен Игорь Рыбаков сообщил, что сделка с покупкой первого альбома рэпера Гуфа (Алексея Долматова) "Город дорог" разорвана. В конце июля Рыбаков сообщил, что выкупает первый альбом Гуфа "Город дорог", чтобы удалить релиз со всех площадок, по его мнению, такая музыка романтизирует употребление алкоголя и запрещенных веществ. "Я закрываю историю с покупкой альбома "Город Дорог". Сделка с Антоном Прониным, продюсером "Монолит Рекордс", разорвана", - написал он в своем Telegram-канале "Оперштаб Игорь Рыбаков".Деньги в размере 1 миллиона долларов, которые Рыбаков собирался отдать за успешную сделку, по его словам, пойдут на поддержку одаренных детей и их обучение в физтех-школе. "Уважаю творчество Гуфа. Три года назад я предлагал Алексею сделать фит. А он предложил мне выкупить 50% доли в его компании Lugang за 15 миллионов рублей. Я отказался. Фит не состоялся. Надеюсь, Алексей вернет себе права на альбом. Возможность теперь есть. Популярность альбома сейчас резко выросла. Будем считать, это мой ему подарок", - добавил он.

https://ria.ru/20250804/moskva-2033361833.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

игорь рыбаков, guf (алексей долматов), рэп, россия, новости культуры