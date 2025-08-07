https://ria.ru/20250807/albom-2033984321.html
Бизнесмен Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома Гуфа
Бизнесмен Игорь Рыбаков сообщил, что сделка с покупкой первого альбома рэпера Гуфа (Алексея Долматова) "Город дорог" разорвана.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бизнесмен Игорь Рыбаков сообщил, что сделка с покупкой первого альбома рэпера Гуфа (Алексея Долматова) "Город дорог" разорвана. В конце июля Рыбаков сообщил, что выкупает первый альбом Гуфа "Город дорог", чтобы удалить релиз со всех площадок, по его мнению, такая музыка романтизирует употребление алкоголя и запрещенных веществ. "Я закрываю историю с покупкой альбома "Город Дорог". Сделка с Антоном Прониным, продюсером "Монолит Рекордс", разорвана", - написал он в своем Telegram-канале "Оперштаб Игорь Рыбаков".Деньги в размере 1 миллиона долларов, которые Рыбаков собирался отдать за успешную сделку, по его словам, пойдут на поддержку одаренных детей и их обучение в физтех-школе. "Уважаю творчество Гуфа. Три года назад я предлагал Алексею сделать фит. А он предложил мне выкупить 50% доли в его компании Lugang за 15 миллионов рублей. Я отказался. Фит не состоялся. Надеюсь, Алексей вернет себе права на альбом. Возможность теперь есть. Популярность альбома сейчас резко выросла. Будем считать, это мой ему подарок", - добавил он.
