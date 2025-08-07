Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома Гуфа
17:00 07.08.2025
Бизнесмен Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома Гуфа
Бизнесмен Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома Гуфа - РИА Новости, 07.08.2025
Бизнесмен Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома Гуфа
Бизнесмен Игорь Рыбаков сообщил, что сделка с покупкой первого альбома рэпера Гуфа (Алексея Долматова) "Город дорог" разорвана. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бизнесмен Игорь Рыбаков сообщил, что сделка с покупкой первого альбома рэпера Гуфа (Алексея Долматова) "Город дорог" разорвана. В конце июля Рыбаков сообщил, что выкупает первый альбом Гуфа "Город дорог", чтобы удалить релиз со всех площадок, по его мнению, такая музыка романтизирует употребление алкоголя и запрещенных веществ. &quot;Я закрываю историю с покупкой альбома &quot;Город Дорог&quot;. Сделка с Антоном Прониным, продюсером &quot;Монолит Рекордс&quot;, разорвана&quot;, - написал он в своем Telegram-канале &quot;Оперштаб Игорь Рыбаков&quot;.Деньги в размере 1 миллиона долларов, которые Рыбаков собирался отдать за успешную сделку, по его словам, пойдут на поддержку одаренных детей и их обучение в физтех-школе. "Уважаю творчество Гуфа. Три года назад я предлагал Алексею сделать фит. А он предложил мне выкупить 50% доли в его компании Lugang за 15 миллионов рублей. Я отказался. Фит не состоялся. Надеюсь, Алексей вернет себе права на альбом. Возможность теперь есть. Популярность альбома сейчас резко выросла. Будем считать, это мой ему подарок", - добавил он.
Шоубиз, Игорь Рыбаков, Guf (Алексей Долматов), рэп, Россия, Новости культуры
Бизнесмен Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома Гуфа

Рыбаков: сделка по покупке первого альбома Гуфа "Город дорог" не состоится

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бизнесмен Игорь Рыбаков сообщил, что сделка с покупкой первого альбома рэпера Гуфа (Алексея Долматова) "Город дорог" разорвана.
В конце июля Рыбаков сообщил, что выкупает первый альбом Гуфа "Город дорог", чтобы удалить релиз со всех площадок, по его мнению, такая музыка романтизирует употребление алкоголя и запрещенных веществ.
"Я закрываю историю с покупкой альбома "Город Дорог". Сделка с Антоном Прониным, продюсером "Монолит Рекордс", разорвана", - написал он в своем Telegram-канале "Оперштаб Игорь Рыбаков".

Деньги в размере 1 миллиона долларов, которые Рыбаков собирался отдать за успешную сделку, по его словам, пойдут на поддержку одаренных детей и их обучение в физтех-школе.
"Уважаю творчество Гуфа. Три года назад я предлагал Алексею сделать фит. А он предложил мне выкупить 50% доли в его компании Lugang за 15 миллионов рублей. Я отказался. Фит не состоялся. Надеюсь, Алексей вернет себе права на альбом. Возможность теперь есть. Популярность альбома сейчас резко выросла. Будем считать, это мой ему подарок", - добавил он.
Гуф сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве проданы
4 августа, 22:24
4 августа, 22:24
 
