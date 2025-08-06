Мирошник рассказал о числе жителей Курской области, погибших из-за ВСУ
Мирошник: от действий ВСУ погибли 350 жителей Курской области
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramЗдание авиационного технического колледжа, поврежденное в результате атаки БПЛА по городу Рыльску в Курской области
Здание авиационного технического колледжа, поврежденное в результате атаки БПЛА по городу Рыльску в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минимум 350 мирных жителей погибли, еще свыше тысячи получили ранения и увечья в результате действий ВСУ в Курской области, причем эти данные неполные, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Говорить об итоговых оценках последствий курской авантюры (Владимира) Зеленского еще очень преждевременно. Все выводы, которые сегодня мы делаем, статистика, которые предъявляем, она идет вся с оговоркой "как минимум". Мы говорим о том, что как минимум мы знаем о гибели более чем 350 мирных жителей. Как минимум, у нас есть данные о раненых и получивших увечья более тысячи жителей Курской области", - заявил Мирошник.
Он отметил, что на данный момент следственными органами возбуждено свыше 600 уголовных дел, связанных с уголовными преступными деяниями украинских боевиков на территории Курской области.
Мирошник со ссылкой на данные омбудсмена Татьяны Москальковой сообщил, что не менее 30 мирных жителей Курской области против своей воли еще находятся на территории Украины, куда они были насильственно перемещены.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники.