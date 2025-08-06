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Женщина пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2025
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14:06 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/zhenschina-2033710366.html
Женщина пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области
Женщина пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2025
Женщина пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области
Женщина ранена в результате атаки ВСУ на город Алешки в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:06:00+03:00
2025-08-06T14:06:00+03:00
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки ВСУ на город Алешки в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За минувшие сутки в результате агрессии киевского режима пострадал один человек. В Алешках ранена женщина 1950 года рождения. Она госпитализирована с минно-взрывными травмами", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, в результате обстрелов пожары вспыхнули в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах. "Общая площадь возгораний составила более 24 гектаров. Все очаги ликвидированы", - подчеркнул губернатор.
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происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Женщина пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области

При атаке ВСУ на Алешки в Херсонской области пострадала женщина

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки ВСУ на город Алешки в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки в результате агрессии киевского режима пострадал один человек. В Алешках ранена женщина 1950 года рождения. Она госпитализирована с минно-взрывными травмами", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в результате обстрелов пожары вспыхнули в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах.
"Общая площадь возгораний составила более 24 гектаров. Все очаги ликвидированы", - подчеркнул губернатор.
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ПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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