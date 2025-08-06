https://ria.ru/20250806/zhenschina-2033710366.html

Женщина пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области

Женщина пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2025

Женщина пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области

Женщина ранена в результате атаки ВСУ на город Алешки в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:06:00+03:00

2025-08-06T14:06:00+03:00

2025-08-06T14:06:00+03:00

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки ВСУ на город Алешки в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За минувшие сутки в результате агрессии киевского режима пострадал один человек. В Алешках ранена женщина 1950 года рождения. Она госпитализирована с минно-взрывными травмами", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, в результате обстрелов пожары вспыхнули в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах. "Общая площадь возгораний составила более 24 гектаров. Все очаги ликвидированы", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины