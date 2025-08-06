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Король Малайзии выразил слова поддержки народу России из-за землетрясения
Король Малайзии выразил слова поддержки народу России из-за землетрясения - РИА Новости, 06.08.2025
Король Малайзии выразил слова поддержки народу России из-за землетрясения
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выразил слова поддержки в связи с землетрясением на Камчатке и... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:25:00+03:00
2025-08-06T16:25:00+03:00
2025-08-06T16:25:00+03:00
малайзия
россия
владимир путин
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выразил слова поддержки в связи с землетрясением на Камчатке и соболезнования пострадавшим. "Хочу использовать эту возможность, чтобы вам и всему народу России выразить соболезнования по поводу камчатской катастрофы. Мы выражаем соболезнования всем жертвам землетрясения", - сказал Султан Ибрагим на встрече с Путиным. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Визит верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
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малайзия, россия, владимир путин, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Малайзия, Россия, Владимир Путин, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Король Малайзии выразил слова поддержки народу России из-за землетрясения
Король Малайзии выразил слова поддержки в связи с землетрясением на Камчатке