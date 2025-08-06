Рейтинг@Mail.ru
Названо, кому повысят зарплату с 1 октября - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 06.08.2025 (обновлено: 04:54 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/zarplata-2033591832.html
Названо, кому повысят зарплату с 1 октября
Названо, кому повысят зарплату с 1 октября - РИА Новости, 06.08.2025
Названо, кому повысят зарплату с 1 октября
Некоторым россиянам повысят зарплату с 1 октября, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T02:21:00+03:00
2025-08-06T04:54:00+03:00
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Некоторым россиянам повысят зарплату с 1 октября, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов."Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений", — рассказал эксперт.Помимо этой категории работников, продолжил собеседник агентства, повышение также коснется сотрудников федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей, работников федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службойВ соответствии с распоряжением правительства от 1 августа 2025 г. № 2071-р, с 1 октября 2025 года зарплаты этих категорий работников вырастут на 7,6%.Профессор пояснил, что повышение размера зарплаты для поддержания ее покупательской способности предусмотрено статьей 134 ТК РФ.Как ранее сообщал депутат Госдумы Алексей Говырин, осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, тогда как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций.
https://ria.ru/20250710/rubl-2028250553.html
https://ria.ru/20250805/issledovanie-2033391788.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_6f9d4cdcbc259e98593f39aadce7ecd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Названо, кому повысят зарплату с 1 октября

Профессор Виноградов: работникам госорганов повысят зарплату с 1 октября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Некоторым россиянам повысят зарплату с 1 октября, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«
"Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений", — рассказал эксперт.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью
10 июля, 03:18
Помимо этой категории работников, продолжил собеседник агентства, повышение также коснется сотрудников федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей, работников федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой
В соответствии с распоряжением правительства от 1 августа 2025 г. № 2071-р, с 1 октября 2025 года зарплаты этих категорий работников вырастут на 7,6%.
Профессор пояснил, что повышение размера зарплаты для поддержания ее покупательской способности предусмотрено статьей 134 ТК РФ.
Как ранее сообщал депутат Госдумы Алексей Говырин, осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, тогда как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Эксперты рассказали, какие вклады чаще всего выбирают россияне
5 августа, 08:27
 
РоссияВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала