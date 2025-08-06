https://ria.ru/20250806/zarplata-2033591832.html

Названо, кому повысят зарплату с 1 октября

Названо, кому повысят зарплату с 1 октября - РИА Новости, 06.08.2025

Названо, кому повысят зарплату с 1 октября

Некоторым россиянам повысят зарплату с 1 октября, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T02:21:00+03:00

2025-08-06T02:21:00+03:00

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россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Некоторым россиянам повысят зарплату с 1 октября, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов."Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений", — рассказал эксперт.Помимо этой категории работников, продолжил собеседник агентства, повышение также коснется сотрудников федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей, работников федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службойВ соответствии с распоряжением правительства от 1 августа 2025 г. № 2071-р, с 1 октября 2025 года зарплаты этих категорий работников вырастут на 7,6%.Профессор пояснил, что повышение размера зарплаты для поддержания ее покупательской способности предусмотрено статьей 134 ТК РФ.Как ранее сообщал депутат Госдумы Алексей Говырин, осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, тогда как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций.

https://ria.ru/20250710/rubl-2028250553.html

https://ria.ru/20250805/issledovanie-2033391788.html

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россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)