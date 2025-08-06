https://ria.ru/20250806/zapad-2033802248.html

В Раде назвали западное оружие металлоломом

В Раде назвали западное оружие металлоломом - РИА Новости, 06.08.2025

В Раде назвали западное оружие металлоломом

Депутат Верховной рады Александр Федиенко назвал "металлоломом" вооружение, которое страны Запада передают Украине. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:49:00+03:00

2025-08-06T19:49:00+03:00

2025-08-06T19:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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анна скороход

валерий залужный

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верховная рада украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Федиенко назвал "металлоломом" вооружение, которое страны Запада передают Украине. "Из того, что я видел на фронтах, на ремонтных предприятиях, там не было современного оружия. Что происходит: собирают по всему миру какой-то металлолом. Те же самые (немецкие зенитные самоходные установки -ред.) "Гепарды", или еще что-то, это оружие 60-70-х годов", - заявил Федиенко в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция". По его словам, даже после поступления такого вооружения на Украину ВСУ приходится тратить до полугода для того, что техника просто заработала. "В обществе могут думать, что нам все (оружие - ред.) в масле выдают, а мы не знаем куда это все девать. Нам, к сожалению, выдают такое оружие, которые мы восстанавливаем. Это постоянный процесс", - пожаловался Федиенко. В июле депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Запад использует страну в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия. Тогда же экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что передача устаревших или готовых к утилизации ракет из США станет "действенным решением" в деле помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250805/nato-2033375920.html

https://ria.ru/20250624/azarov-2024998986.html

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украина, россия, великобритания, анна скороход, валерий залужный, сергей лавров, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато