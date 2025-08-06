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Путин показал королю Малайзии залы Кремля - РИА Новости, 06.08.2025
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17:28 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/zaly-2033774280.html
Путин показал королю Малайзии залы Кремля
Путин показал королю Малайзии залы Кремля - РИА Новости, 06.08.2025
Путин показал королю Малайзии залы Кремля
Президент России Владимир Путин показал королю Малайзии Султану Ибрагиму залы Кремля. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:28:00+03:00
2025-08-06T17:28:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал королю Малайзии Султану Ибрагиму залы Кремля. Путин и верховный правитель Малайзии в среду проводят переговоры в Кремле. После российско-малайзийских переговоров Путин и Султан Ибрагим осмотрели залы Кремля. Лидеры посетили в том числе Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где установлен императорский трон, а по разным его сторонам стоят троны для императрицы и матери царя. В мае Путин принимал в Кремле премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Путин и Ибрагим также осматривали Андреевский зал, где глава государства загадал премьеру загадку о том, для кого был установлен третий трон. Российский лидер с улыбкой отмечал, что зарубежный коллега практически не задумываясь ответил, что для второй жены царя.
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малайзия, россия, владимир путин, в мире
Малайзия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин показал королю Малайзии залы Кремля

Путин показал королю Малайзии Ибрагиму залы Кремля

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время встречи в Москве
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал королю Малайзии Султану Ибрагиму залы Кремля.
Путин и верховный правитель Малайзии в среду проводят переговоры в Кремле.
После российско-малайзийских переговоров Путин и Султан Ибрагим осмотрели залы Кремля. Лидеры посетили в том числе Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где установлен императорский трон, а по разным его сторонам стоят троны для императрицы и матери царя.
В мае Путин принимал в Кремле премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Путин и Ибрагим также осматривали Андреевский зал, где глава государства загадал премьеру загадку о том, для кого был установлен третий трон. Российский лидер с улыбкой отмечал, что зарубежный коллега практически не задумываясь ответил, что для второй жены царя.
Король Малайзии Султан Ибрагим - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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Вчера, 15:32
 
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