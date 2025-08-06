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На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после обстрела промзоны Энергодара
На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после обстрела промзоны Энергодара - РИА Новости, 06.08.2025
На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после обстрела промзоны Энергодара
Радиационный фон на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ промзоны Энергодара в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщила пресс-служба станции. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:37:00+03:00
2025-08-06T17:37:00+03:00
2025-08-06T17:37:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ промзоны Энергодара в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщила пресс-служба станции. Ранее в среду сообщалось, что ВСУ обстреляли промзону в районе, где расположены транспортный цех и типография ЗАЭС, в зданиях выбиты окна, пострадавших нет. "Радиационный фон в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.
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происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после обстрела промзоны Энергодара
На ЗАЭС заявили, что радиационный фон после обстрела ВСУ Энергодара в норме