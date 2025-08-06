https://ria.ru/20250806/zaes-2033776773.html

На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после обстрела промзоны Энергодара

На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после обстрела промзоны Энергодара - РИА Новости, 06.08.2025

На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после обстрела промзоны Энергодара

Радиационный фон на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ промзоны Энергодара в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщила пресс-служба станции. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:37:00+03:00

2025-08-06T17:37:00+03:00

2025-08-06T17:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ промзоны Энергодара в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщила пресс-служба станции. Ранее в среду сообщалось, что ВСУ обстреляли промзону в районе, где расположены транспортный цех и типография ЗАЭС, в зданиях выбиты окна, пострадавших нет. "Радиационный фон в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.

https://ria.ru/20250802/rossiya-2033040569.html

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происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс