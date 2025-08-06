Юрист рассказал, когда Max будут обязателен к установке на новые смартфоны
Хаминский: Max будут обязательно устанавливать на новые смартфоны с сентября
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в РФ с 1 сентября, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Max сочетает в себе функции общения (чаты, звонки, передача файлов до 4 ГБ), интеграцию с государственными сервисами (Госуслуги, цифровая подпись), а также финансовые инструменты через систему быстрых платежей. С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом", - рассказал Хаминский.
"Его интеграция с госсервисами упростит повседневные задачи: оплату штрафов, вызов такси, образовательные чаты", - отметил Хаминский.
При этом основной шквал критики вызывают возможные риски для конфиденциальности пользователей, обратил внимание юрист.
Школы Нижегородской области переведут в мессенджер Max
1 августа, 11:38
"Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано - используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах", - уточнил Хаминский.
Согласно оценке юриста, Мах неизбежно займет центральное место в цифровой экосистеме РФ, но его успех будет зависеть от решения проблем безопасности и сохранения конкурентной среды.
В марте компания VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play. Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочерняя VK "Коммуникационная платформа". В начале июля число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, превысило 2 миллиона.
Власти Запорожской области перейдут на мессенджер Max
31 июля, 12:50