https://ria.ru/20250806/yurist-2033592622.html

Юрист рассказал, когда Max будут обязателен к установке на новые смартфоны

Юрист рассказал, когда Max будут обязателен к установке на новые смартфоны - РИА Новости, 06.08.2025

Юрист рассказал, когда Max будут обязателен к установке на новые смартфоны

Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в РФ с 1 сентября, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T02:50:00+03:00

2025-08-06T02:50:00+03:00

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технологии

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москва

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в РФ с 1 сентября, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Max сочетает в себе функции общения (чаты, звонки, передача файлов до 4 ГБ), интеграцию с государственными сервисами (Госуслуги, цифровая подпись), а также финансовые инструменты через систему быстрых платежей. С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом", - рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что преимуществами мессенджера стали удобный интерфейс, схожий с Telegram и WhatsApp, поддержка AI-бота GigaChat, мини-приложений для бизнеса и низкое потребление вычислительных ресурсов. "Его интеграция с госсервисами упростит повседневные задачи: оплату штрафов, вызов такси, образовательные чаты", - отметил Хаминский. При этом основной шквал критики вызывают возможные риски для конфиденциальности пользователей, обратил внимание юрист. "Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано - используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах", - уточнил Хаминский. Согласно оценке юриста, Мах неизбежно займет центральное место в цифровой экосистеме РФ, но его успех будет зависеть от решения проблем безопасности и сохранения конкурентной среды. В марте компания VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play. Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочерняя VK "Коммуникационная платформа". В начале июля число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, превысило 2 миллиона.

https://ria.ru/20250804/saratov-2033325126.html

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технологии, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, whatsapp inc., telegram, google