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Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2025
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили до 105 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:32:00+03:00
2025-08-06T12:32:00+03:00
2025-08-06T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили до 105 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 105 военнослужащих, пикап и пять артиллерийских орудий",- говорится в сообщении.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов"* и батальона штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Голубовка, Звановка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики.* запрещена в РФ.
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безопасность, россия, украина, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки