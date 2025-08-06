https://ria.ru/20250806/yug-2033681001.html

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2025

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили до 105 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:32:00+03:00

2025-08-06T12:32:00+03:00

2025-08-06T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

константиновка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85ffc058ad9d6afd37d2ce28132dee5c.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили до 105 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 105 военнослужащих, пикап и пять артиллерийских орудий",- говорится в сообщении.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов"* и батальона штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Голубовка, Звановка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики.* запрещена в РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, константиновка, вооруженные силы украины