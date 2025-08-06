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Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 06.08.2025 (обновлено: 12:35 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/yug-2033681001.html
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 06.08.2025
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили до 105 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:32:00+03:00
2025-08-06T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
константиновка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили до 105 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 105 военнослужащих, пикап и пять артиллерийских орудий",- говорится в сообщении.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов"* и батальона штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Голубовка, Звановка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики.* запрещена в РФ.
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безопасность, россия, украина, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили до 105 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 105 военнослужащих, пикап и пять артиллерийских орудий",- говорится в сообщении.
Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов"* и батальона штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Голубовка, Звановка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики.
* запрещена в РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
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