Рейтинг@Mail.ru
Сколько яиц можно есть в день: взрослому без вреда для здоровья, вареных и сырых
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 06.08.2025 (обновлено: 13:52 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/yaytsa-1779966567.html
Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья
Сколько яиц можно есть в день: взрослому без вреда для здоровья, вареных и сырых
Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья
Сколько можно есть вареных яиц взрослому человеку без вреда для здоровья? О какой норме в день и неделю говорят диетологи? Ответы на главные вопросы — в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:02:00+03:00
2025-08-06T13:52:00+03:00
общество
россия
яйца
питание
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727925569_0:34:3091:1773_1920x0_80_0_0_d576aebdb621ac6d7e0736f2b4579d20.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сколько можно есть вареных яиц взрослому человеку без вреда для здоровья? О какой норме в день и неделю говорят диетологи? Ответы на главные вопросы — в материале РИА Новости.Норма яиц в деньВзрослые здоровые люди могут съедать одно-два яйца в день. Такое количество считается безопасным и даже полезным: яйца — отличный источник белка, витаминов и минералов. При этом важно учитывать общий рацион, и, помимо яиц, соблюдать разнообразие в питании.Спортсменам и активным людямРекомендуется употреблять два-четыре яйца в день, в зависимости от уровня физической активности и индивидуальных потребностей в белке. Яичный белок поможет организму восстановиться после силовых нагрузок. Как и в случае со взрослыми людьми, не занимающимися спортом, необходимо учитывать общий рацион и соблюдать баланс другими источниками питательных веществ.Детям и подросткамНорма — одно-два яйца в день, в зависимости от возраста, уровня активности и рациона питания. Яичный белок и желток — это отличный строительный материал для роста и развития молодого организма. Однако и в этом случае, помимо яиц, нужно придерживаться разнообразного и сбалансированного стола, не забывая про другие продукты, содержащие витамины и минералы, необходимые для еще неокрепшего организма.Беременным и кормящим женщинамДиетологи рекомендуют употреблять одно-два яйца в сутки. Этот продукт содержит витамин D, витамины группы B, минералы, которые важны как для здоровья матери, так и плода или грудного ребенка.Сколько яиц можно есть в неделюСогласно общим рекомендациям нутрициологов, норма для здорового взрослого человека — 7-14 яиц в неделю.Польза яиц для здоровьяКаждое яйцо содержит 13% белка и 12% жира от своей массы, а также кальций, фосфор и целый комплекс витаминов. При этом неважно, какого цвета скорлупа: это зависит только от породы курицы. А вот окраска желтка говорит о том, чем питалась курица: чем он ярче, тем больше каратиноидов, которые превращаются в организме в витамин А.Яйца имеют множество полезных свойств:Вреден ли холестерин в яйцахВлияние яичного холестерина на организм человека долгое время было предметом споров и исследований ученых и диетологов. Яйца действительно содержат значительное количество холестерина, однако последние исследования показывают, что для большинства людей их умеренное употребление не связано с повышением уровня холестерина в крови и не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Противопоказания и ограниченияНесмотря на всю пользу яиц, их употребление имеет ряд противопоказаний и ограничений.Аллергия. Нередко встречается аллергия на белок яйца, что может вызвать различные реакции организма, включая сыпь, отек и проблемы с дыханием.Сердечно-сосудистые заболевания. Для большинства умеренное употребление яиц не связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако некоторым людям с высоким уровнем холестерина или другими факторами риска (например, диабет) нутрициологи рекомендуют ограничить их употребление.Диабет. Исследования показывают, что у людей с диабетом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается при высоком потреблении холестерина из пищи. Поэтому диабетикам часто рекомендуют ограничить употребление яиц.Проблемы с печенью. При заболеваниях печени (например, циррозе) врач может ограничить человеку употребление любого холестерина.Проблемы с пищеварением. Бывает так, что яйца могут вызывать дискомфорт в желудке или пищеварительные расстройства.Риск заражение паразитами. Яйца должны быть правильно приготовлены, чтобы избежать заражения сальмонеллезом. Это особенно важно для беременных женщин, маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.Советы нутрициологовВрач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова объяснила, что в куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол. По ее словам, максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели, при этом за один день лучше съедать не более двух-трех яиц."Здоровому взрослому человеку рекомендуется употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка — больше. В теории здоровый человек может употреблять и большее количество яиц в день, но я сторонница разнообразия в тарелке. Поэтому пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим незаменимым формам белка: к мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам", — резюмировала Разаренова.
https://rsport.ria.ru/20250115/pitanie-1761444797.html
https://ria.ru/20250731/son-2032502587.html
https://ria.ru/20250529/ovoschi-2019686923.html
https://ria.ru/20250728/dietolog-2032002890.html
https://ria.ru/20250406/produkty-2009632039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727925569_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d15fe091ba2a7475b37839f73704e3a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, яйца, питание, здоровье
Общество, Россия, Яйца, Питание, Здоровье

Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСколько можно есть яиц
Сколько можно есть яиц - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сколько можно есть вареных яиц взрослому человеку без вреда для здоровья? О какой норме в день и неделю говорят диетологи? Ответы на главные вопросы — в материале РИА Новости.

Норма яиц в день

Взрослые здоровые люди могут съедать одно-два яйца в день. Такое количество считается безопасным и даже полезным: яйца — отличный источник белка, витаминов и минералов. При этом важно учитывать общий рацион, и, помимо яиц, соблюдать разнообразие в питании.
© Фото : Freepik / 4045Яйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Freepik / 4045

Спортсменам и активным людям

Рекомендуется употреблять два-четыре яйца в день, в зависимости от уровня физической активности и индивидуальных потребностей в белке. Яичный белок поможет организму восстановиться после силовых нагрузок. Как и в случае со взрослыми людьми, не занимающимися спортом, необходимо учитывать общий рацион и соблюдать баланс другими источниками питательных веществ.
Девушка достает еду из холодильника - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Это не диета: принципы правильного питания, меню и рекомендации экспертов
15 января, 20:56

Детям и подросткам

Норма — одно-два яйца в день, в зависимости от возраста, уровня активности и рациона питания. Яичный белок и желток — это отличный строительный материал для роста и развития молодого организма. Однако и в этом случае, помимо яиц, нужно придерживаться разнообразного и сбалансированного стола, не забывая про другие продукты, содержащие витамины и минералы, необходимые для еще неокрепшего организма.

Беременным и кормящим женщинам

Диетологи рекомендуют употреблять одно-два яйца в сутки. Этот продукт содержит витамин D, витамины группы B, минералы, которые важны как для здоровья матери, так и плода или грудного ребенка.
  • Если же у беременной или кормящей матери есть подозрение на аллергию на яйца, ей следует проконсультироваться с врачом или диетологом.

Сколько яиц можно есть в неделю

Согласно общим рекомендациям нутрициологов, норма для здорового взрослого человека — 7-14 яиц в неделю.
  • Спортсмены и просто активные люди могут увеличивать это количество до 14-21 яйца в неделю.

Польза яиц для здоровья

Каждое яйцо содержит 13% белка и 12% жира от своей массы, а также кальций, фосфор и целый комплекс витаминов. При этом неважно, какого цвета скорлупа: это зависит только от породы курицы. А вот окраска желтка говорит о том, чем питалась курица: чем он ярче, тем больше каратиноидов, которые превращаются в организме в витамин А.
Фисташки - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Врачи назвали три продукта, улучшающих качество сна
31 июля, 06:40
Яйца имеют множество полезных свойств:
  • Источник белка. Яйца содержат высококачественный белок, необходимый для роста и восстановления тканей, а также для поддержания мышечной массы.
  • Витамины и минералы. Яйца богаты витаминами (A, D, E, B12) и минералами (железо, цинк, селен), которые важны для общего состояния организма.
  • Здоровье глаз. Яйца содержат лютеин и зеаксантин — антиоксиданты, которые помогают защитить глаза от возрастных заболеваний, таких как катаракта и макулярная дегенерация.
  • Поддержка сердечно-сосудистой системы. Несмотря на то что яйца содержат холестерин, исследования показывают, что их умеренное потребление не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у большинства людей. Они также могут повышать уровень HDL (хорошего) холестерина.
  • Улучшение обмена веществ. Употребление яичного белка дает организму ощущение сытости, что помогает уменьшить потребление вредной жирной пищи, а также нормализует обмен веществ.
  • Развитие мозга. Яйца содержат холин, который важен для здоровья мозга, особенно во время беременности и в детском возрасте.
  • Укрепление иммунитета. Содержащийся в яйцах витамин В12 способствует производству эритроцитов, что, в свою очередь, является важным фактором для крепкого иммунитета.
Зелень - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени
29 мая, 03:03

Вреден ли холестерин в яйцах

Влияние яичного холестерина на организм человека долгое время было предметом споров и исследований ученых и диетологов. Яйца действительно содержат значительное количество холестерина, однако последние исследования показывают, что для большинства людей их умеренное употребление не связано с повышением уровня холестерина в крови и не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Холестерин в пище и уровень холестерина в крови. У большинства людей уровень холестерина в крови больше зависит от насыщенных и трансжиров в рационе, чем от холестерина, содержащегося в продуктах питания.
  • Индивидуальные различия. У некоторых людей (иногда их называют "чувствительными к холестерину") употребление яиц действительно может повышать уровень LDL (плохого) холестерина. Однако это скорее исключение из общего правила.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНарезанные яйца
Нарезанные для салата яйца - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк

Противопоказания и ограничения

Несмотря на всю пользу яиц, их употребление имеет ряд противопоказаний и ограничений.
Аллергия. Нередко встречается аллергия на белок яйца, что может вызвать различные реакции организма, включая сыпь, отек и проблемы с дыханием.
Сердечно-сосудистые заболевания. Для большинства умеренное употребление яиц не связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако некоторым людям с высоким уровнем холестерина или другими факторами риска (например, диабет) нутрициологи рекомендуют ограничить их употребление.
Диабет. Исследования показывают, что у людей с диабетом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается при высоком потреблении холестерина из пищи. Поэтому диабетикам часто рекомендуют ограничить употребление яиц.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Диетолог рассказал, почему нельзя использовать подсластители
28 июля, 18:13
Проблемы с печенью. При заболеваниях печени (например, циррозе) врач может ограничить человеку употребление любого холестерина.
Проблемы с пищеварением. Бывает так, что яйца могут вызывать дискомфорт в желудке или пищеварительные расстройства.
Риск заражение паразитами. Яйца должны быть правильно приготовлены, чтобы избежать заражения сальмонеллезом. Это особенно важно для беременных женщин, маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Советы нутрициологов

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова объяснила, что в куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол. По ее словам, максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели, при этом за один день лучше съедать не более двух-трех яиц.
"Здоровому взрослому человеку рекомендуется употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка — больше. В теории здоровый человек может употреблять и большее количество яиц в день, но я сторонница разнообразия в тарелке. Поэтому пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим незаменимым формам белка: к мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам", — резюмировала Разаренова.
Лосось - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Нутрициолог назвала продукты, которые помогут сохранить молодость
6 апреля, 13:08
 
ОбществоРоссияЯйцаПитаниеЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала