https://ria.ru/20250806/yaytsa-1779966567.html

Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья

Сколько яиц можно есть в день: взрослому без вреда для здоровья, вареных и сырых

Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья

Сколько можно есть вареных яиц взрослому человеку без вреда для здоровья? О какой норме в день и неделю говорят диетологи? Ответы на главные вопросы — в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:02:00+03:00

2025-08-06T12:02:00+03:00

2025-08-06T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сколько можно есть вареных яиц взрослому человеку без вреда для здоровья? О какой норме в день и неделю говорят диетологи? Ответы на главные вопросы — в материале РИА Новости.Норма яиц в деньВзрослые здоровые люди могут съедать одно-два яйца в день. Такое количество считается безопасным и даже полезным: яйца — отличный источник белка, витаминов и минералов. При этом важно учитывать общий рацион, и, помимо яиц, соблюдать разнообразие в питании.Спортсменам и активным людямРекомендуется употреблять два-четыре яйца в день, в зависимости от уровня физической активности и индивидуальных потребностей в белке. Яичный белок поможет организму восстановиться после силовых нагрузок. Как и в случае со взрослыми людьми, не занимающимися спортом, необходимо учитывать общий рацион и соблюдать баланс другими источниками питательных веществ.Детям и подросткамНорма — одно-два яйца в день, в зависимости от возраста, уровня активности и рациона питания. Яичный белок и желток — это отличный строительный материал для роста и развития молодого организма. Однако и в этом случае, помимо яиц, нужно придерживаться разнообразного и сбалансированного стола, не забывая про другие продукты, содержащие витамины и минералы, необходимые для еще неокрепшего организма.Беременным и кормящим женщинамДиетологи рекомендуют употреблять одно-два яйца в сутки. Этот продукт содержит витамин D, витамины группы B, минералы, которые важны как для здоровья матери, так и плода или грудного ребенка.Сколько яиц можно есть в неделюСогласно общим рекомендациям нутрициологов, норма для здорового взрослого человека — 7-14 яиц в неделю.Польза яиц для здоровьяКаждое яйцо содержит 13% белка и 12% жира от своей массы, а также кальций, фосфор и целый комплекс витаминов. При этом неважно, какого цвета скорлупа: это зависит только от породы курицы. А вот окраска желтка говорит о том, чем питалась курица: чем он ярче, тем больше каратиноидов, которые превращаются в организме в витамин А.Яйца имеют множество полезных свойств:Вреден ли холестерин в яйцахВлияние яичного холестерина на организм человека долгое время было предметом споров и исследований ученых и диетологов. Яйца действительно содержат значительное количество холестерина, однако последние исследования показывают, что для большинства людей их умеренное употребление не связано с повышением уровня холестерина в крови и не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Противопоказания и ограниченияНесмотря на всю пользу яиц, их употребление имеет ряд противопоказаний и ограничений.Аллергия. Нередко встречается аллергия на белок яйца, что может вызвать различные реакции организма, включая сыпь, отек и проблемы с дыханием.Сердечно-сосудистые заболевания. Для большинства умеренное употребление яиц не связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако некоторым людям с высоким уровнем холестерина или другими факторами риска (например, диабет) нутрициологи рекомендуют ограничить их употребление.Диабет. Исследования показывают, что у людей с диабетом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается при высоком потреблении холестерина из пищи. Поэтому диабетикам часто рекомендуют ограничить употребление яиц.Проблемы с печенью. При заболеваниях печени (например, циррозе) врач может ограничить человеку употребление любого холестерина.Проблемы с пищеварением. Бывает так, что яйца могут вызывать дискомфорт в желудке или пищеварительные расстройства.Риск заражение паразитами. Яйца должны быть правильно приготовлены, чтобы избежать заражения сальмонеллезом. Это особенно важно для беременных женщин, маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.Советы нутрициологовВрач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова объяснила, что в куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол. По ее словам, максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели, при этом за один день лучше съедать не более двух-трех яиц."Здоровому взрослому человеку рекомендуется употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка — больше. В теории здоровый человек может употреблять и большее количество яиц в день, но я сторонница разнообразия в тарелке. Поэтому пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим незаменимым формам белка: к мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам", — резюмировала Разаренова.

https://rsport.ria.ru/20250115/pitanie-1761444797.html

https://ria.ru/20250731/son-2032502587.html

https://ria.ru/20250529/ovoschi-2019686923.html

https://ria.ru/20250728/dietolog-2032002890.html

https://ria.ru/20250406/produkty-2009632039.html

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общество, россия, яйца, питание, здоровье