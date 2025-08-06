https://ria.ru/20250806/yaponiya-2033619172.html

Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной

Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной - РИА Новости, 06.08.2025

Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала случаи, когда США не называются в связи с ядерными... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:29:00+03:00

2025-08-06T09:29:00+03:00

2025-08-06T10:23:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

сша

нагасаки (город)

мария захарова

антониу гутерреш

сигэру исиба

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/12/1516751227_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_e61c22b82e2958fb2fe9ef9e7a333246.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала случаи, когда США не называются в связи с ядерными бомбардировками Японии. "Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно. Вот в чем проблема. Они же не раскаялись. Что значит неназывание США? Это создание им зоны комфорта. Это не вывод из зоны комфорта. Это сохранение их в зоне комфорта, чтобы не надо было им задаваться вопросом: вы раскаиваетесь? А вы бы так еще сделали? А вы так больше никогда не сделаете?" — сказала она. Если не говорить о том, что именно США совершили ядерные бомбардировки, на эти вопросы так и не будет ответа, считает Захарова. "А уже пора бы. Но для этого у них не хватает чего-то, и мы знаем чего — смелости, совести", — отметила представитель МИД. Она добавила, что трагические события в Хиросиме и Нагасаки уже стали источником фейков. В пример Захарова привела мэра одного из этих городов, который, говоря о ядерной бомбардировке, не упомянул, что это была атака со стороны США, но сказал, что Соединенные Штаты и Россия "не сделали правильных выводов, не извлекли уроков из тех ошибок"."Ничего себе. Это же фейк! Но ему вторит и генсек ООН, который по случаю трагедии выпустил заявление, в котором ничего не сказал о Соединенных Штатах Америки", — возмутилась Захарова. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки проходят Церемонии мира. Генсек ООН Антониу Гутерреш в послании в связи с 80-й годовщиной бомбардировки Хиросимы не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на город. Не сделали этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033613985.html

https://ria.ru/20250626/peskov-2025583237.html

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033606853.html

хиросима (префектура)

сша

нагасаки (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хиросима (префектура), сша, нагасаки (город), мария захарова, антониу гутерреш, сигэру исиба, оон, освобождение. мир народам