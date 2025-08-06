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Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной - РИА Новости, 06.08.2025
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09:29 06.08.2025 (обновлено: 10:23 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/yaponiya-2033619172.html
Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной
Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной - РИА Новости, 06.08.2025
Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала случаи, когда США не называются в связи с ядерными... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:29:00+03:00
2025-08-06T10:23:00+03:00
в мире
хиросима (префектура)
сша
нагасаки (город)
мария захарова
антониу гутерреш
сигэру исиба
оон
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала случаи, когда США не называются в связи с ядерными бомбардировками Японии. "Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно. Вот в чем проблема. Они же не раскаялись. Что значит неназывание США? Это создание им зоны комфорта. Это не вывод из зоны комфорта. Это сохранение их в зоне комфорта, чтобы не надо было им задаваться вопросом: вы раскаиваетесь? А вы бы так еще сделали? А вы так больше никогда не сделаете?" — сказала она. Если не говорить о том, что именно США совершили ядерные бомбардировки, на эти вопросы так и не будет ответа, считает Захарова. "А уже пора бы. Но для этого у них не хватает чего-то, и мы знаем чего — смелости, совести", — отметила представитель МИД. Она добавила, что трагические события в Хиросиме и Нагасаки уже стали источником фейков. В пример Захарова привела мэра одного из этих городов, который, говоря о ядерной бомбардировке, не упомянул, что это была атака со стороны США, но сказал, что Соединенные Штаты и Россия "не сделали правильных выводов, не извлекли уроков из тех ошибок"."Ничего себе. Это же фейк! Но ему вторит и генсек ООН, который по случаю трагедии выпустил заявление, в котором ничего не сказал о Соединенных Штатах Америки", — возмутилась Захарова. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки проходят Церемонии мира. Генсек ООН Антониу Гутерреш в послании в связи с 80-й годовщиной бомбардировки Хиросимы не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на город. Не сделали этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033613985.html
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в мире, хиросима (префектура), сша, нагасаки (город), мария захарова, антониу гутерреш, сигэру исиба, оон, освобождение. мир народам
В мире, Хиросима (префектура), США, Нагасаки (город), Мария Захарова, Антониу Гутерреш, Сигэру Исиба, ООН, Освобождение. Мир народам
Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной

Захарова: США не раскаялись за бомбардировки Японии и продолжают их оправдывать

© РИА Новости / П. Барахта | Перейти в медиабанкГород Хиросима
Город Хиросима - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / П. Барахта
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Город Хиросима. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала случаи, когда США не называются в связи с ядерными бомбардировками Японии.
"Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно. Вот в чем проблема. Они же не раскаялись. Что значит неназывание США? Это создание им зоны комфорта. Это не вывод из зоны комфорта. Это сохранение их в зоне комфорта, чтобы не надо было им задаваться вопросом: вы раскаиваетесь? А вы бы так еще сделали? А вы так больше никогда не сделаете?" — сказала она.
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Если не говорить о том, что именно США совершили ядерные бомбардировки, на эти вопросы так и не будет ответа, считает Захарова.
"А уже пора бы. Но для этого у них не хватает чего-то, и мы знаем чего — смелости, совести", — отметила представитель МИД.
Она добавила, что трагические события в Хиросиме и Нагасаки уже стали источником фейков. В пример Захарова привела мэра одного из этих городов, который, говоря о ядерной бомбардировке, не упомянул, что это была атака со стороны США, но сказал, что Соединенные Штаты и Россия "не сделали правильных выводов, не извлекли уроков из тех ошибок".
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"Ничего себе. Это же фейк! Но ему вторит и генсек ООН, который по случаю трагедии выпустил заявление, в котором ничего не сказал о Соединенных Штатах Америки", — возмутилась Захарова.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки проходят Церемонии мира.
Генсек ООН Антониу Гутерреш в послании в связи с 80-й годовщиной бомбардировки Хиросимы не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на город. Не сделали этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.
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