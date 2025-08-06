Захарова: США укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии была правильной
Захарова: США не раскаялись за бомбардировки Японии и продолжают их оправдывать
Город Хиросима. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала случаи, когда США не называются в связи с ядерными бомбардировками Японии.
"Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно. Вот в чем проблема. Они же не раскаялись. Что значит неназывание США? Это создание им зоны комфорта. Это не вывод из зоны комфорта. Это сохранение их в зоне комфорта, чтобы не надо было им задаваться вопросом: вы раскаиваетесь? А вы бы так еще сделали? А вы так больше никогда не сделаете?" — сказала она.
Если не говорить о том, что именно США совершили ядерные бомбардировки, на эти вопросы так и не будет ответа, считает Захарова.
"А уже пора бы. Но для этого у них не хватает чего-то, и мы знаем чего — смелости, совести", — отметила представитель МИД.
Она добавила, что трагические события в Хиросиме и Нагасаки уже стали источником фейков. В пример Захарова привела мэра одного из этих городов, который, говоря о ядерной бомбардировке, не упомянул, что это была атака со стороны США, но сказал, что Соединенные Штаты и Россия "не сделали правильных выводов, не извлекли уроков из тех ошибок".
"Ничего себе. Это же фейк! Но ему вторит и генсек ООН, который по случаю трагедии выпустил заявление, в котором ничего не сказал о Соединенных Штатах Америки", — возмутилась Захарова.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки проходят Церемонии мира.
Генсек ООН Антониу Гутерреш в послании в связи с 80-й годовщиной бомбардировки Хиросимы не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на город. Не сделали этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.