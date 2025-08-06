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В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.08.2025

В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Одесской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на данные мониторинга. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T00:53:00+03:00

2025-08-06T00:53:00+03:00

2025-08-06T01:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесская область

россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на данные мониторинга."Одесская область — серия взрывов", — говорится в заявлении.По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033582996.html

одесская область

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одесская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины