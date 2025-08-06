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В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 06.08.2025 (обновлено: 01:28 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/vzryvy-2033588438.html
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.08.2025
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Одесской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на данные мониторинга. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T00:53:00+03:00
2025-08-06T01:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на данные мониторинга."Одесская область — серия взрывов", — говорится в заявлении.По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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одесская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области Украины, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на данные мониторинга.
«
"Одесская область — серия взрывов", — говорится в заявлении.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Харькове прогремел повторный взрыв
5 августа, 23:19
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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