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Появились подробности взрыва в поселке в Тульской области
Появились подробности взрыва в поселке в Тульской области - РИА Новости, 06.08.2025
Появились подробности взрыва в поселке в Тульской области
Взорвавший гранату во время конфликта в поселке Куркино Тульской области мужчина ранее был судим, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:57:00+03:00
2025-08-06T17:57:00+03:00
2025-08-06T17:57:00+03:00
происшествия
тульская область
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взорвавший гранату во время конфликта в поселке Куркино Тульской области мужчина ранее был судим, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее СУСК России по Тульской области сообщал, что вечером 5 августа четверо мужчин погибли после детонации взрывного устройства возле частного дома в Куркинском районе Тульской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным региональной прокуратуры, взрыв произошел из-за конфликта между мужчинами. "Виновник взрыва, чья была граната, был судим", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250510/granata-2016187956.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тульская область, россия
Происшествия, Тульская область, Россия
Появились подробности взрыва в поселке в Тульской области
Взорвавший гранату в тульском поселке Куркино мужчина ранее был судим