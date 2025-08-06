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Появились подробности взрыва в поселке в Тульской области

Появились подробности взрыва в поселке в Тульской области - РИА Новости, 06.08.2025

Появились подробности взрыва в поселке в Тульской области

Взорвавший гранату во время конфликта в поселке Куркино Тульской области мужчина ранее был судим, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:57:00+03:00

2025-08-06T17:57:00+03:00

2025-08-06T17:57:00+03:00

происшествия

тульская область

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взорвавший гранату во время конфликта в поселке Куркино Тульской области мужчина ранее был судим, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее СУСК России по Тульской области сообщал, что вечером 5 августа четверо мужчин погибли после детонации взрывного устройства возле частного дома в Куркинском районе Тульской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным региональной прокуратуры, взрыв произошел из-за конфликта между мужчинами. "Виновник взрыва, чья была граната, был судим", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250510/granata-2016187956.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, россия